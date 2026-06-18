Vacanța de vară vine cu o propunere inedită pentru copiii din județul Satu Mare: o incursiune în istorie, cultură și creativitate, prin programul estival „Vacanță la Muzeu”, organizat de Muzeul Județean Satu Mare.

Inițiativa se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani și își propune să transforme timpul liber într-o experiență educativă, interactivă și plină de aventură.

Învățare prin joacă și descoperire

Sub coordonarea educatorului muzeal Alexandra Sima, participanții vor avea ocazia să descopere patrimoniul cultural și istoric al județului prin activități adaptate vârstei lor, desfășurate într-un cadru prietenos și dinamic.

„În această vacanță scriem împreună povești, descoperim comori și pășim în lumea fascinantă a istoriei. Fiecare zi este o nouă aventură în care copiii explorează, creează și își fac noi prieteni”, transmit organizatorii.

O săptămână, o nouă aventură

Programul se desfășoară în mai multe serii săptămânale, în perioada 29 iunie – 31 iulie, de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00. Fiecare serie este limitată la 30 de copii, iar participarea presupune o taxă de 200 de lei.

Fiecare zi a săptămânii este dedicată unei teme diferite:

Luni – Etnografie: tradiții și obiceiuri din trecut

tradiții și obiceiuri din trecut Marți – Istorie: povești, expoziții și jocuri educative

povești, expoziții și jocuri educative Miercuri – Restaurare: vizite în laborator și activități practice

vizite în laborator și activități practice Joi – Arheologie: explorări ale trecutului cu ajutorul ochelarilor VR

explorări ale trecutului cu ajutorul ochelarilor VR Vineri – Educație muzeală și creativitate: ateliere și jocuri de grup

Activități pentru curioși și creativi

Pe lângă temele zilnice, copiii vor participa la jocuri în aer liber, tir cu arcul, modelaj în lut, pictură, desen, lectură și experiențe de realitate virtuală, toate gândite pentru a stimula curiozitatea și imaginația.

Înscrieri deschise

Înscrierile se fac telefonic sau prin WhatsApp la numărul 0763 738 984, iar locurile sunt ocupate în ordinea solicitărilor.

O vară de poveste la muzeu

Prin acest program, Muzeul Județean Satu Mare își propune să apropie copiii de patrimoniul cultural într-un mod modern și atractiv, transformând muzeul într-un spațiu viu, al jocului și al descoperirii.

Pentru cei mici, „Vacanță la Muzeu” nu este doar un program educativ, ci o adevărată aventură de vară.



