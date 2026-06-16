Județul Satu Mare se află sub atenționare meteorologică de instabilitate atmosferică începând de miercuri, 17 iunie, de la prânz și până în noaptea de miercuri spre joi

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru județul Satu Mare și alte zone din nordul țării. Potrivit meteorologilor, fenomenele prognozate vor intra în vigoare miercuri, 17 iunie, la ora 12:00, și se vor menține până joi, 18 iunie, la ora 02:00.

În intervalul menționat, locuitorii județului Satu Mare trebuie să se aștepte la episoade de vreme severă, caracterizate prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină.

Ploi abundente și rafale de până la 70 km/h

Specialiștii ANM avertizează că instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu ploi torențiale și cantități importante de apă într-un timp scurt.

În timpul fenomenelor prognozate, vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale cuprinse între 50 și 70 km/h. Izolat, furtunile pot fi însoțite de vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Totodată, în intervale de una până la trei ore sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 litri pe metrul pătrat, iar în unele zone pot depăși chiar 30 de litri pe metrul pătrat.

Nordul țării, sub influența instabilității atmosferice

Pe lângă județul Satu Mare, avertizarea meteorologică vizează și Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea local și în cursul după-amiezii de marți, 16 iunie, în regiunile nordice, însă cele mai intense fenomene sunt așteptate în intervalul pentru care a fost emis Codul Galben.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească actualizările meteorologice și să evite deplasările în timpul furtunilor puternice. De asemenea, este indicată asigurarea obiectelor care pot fi luate de vânt și evitarea adăpostirii sub copaci sau în apropierea stâlpilor și a construcțiilor care pot fi afectate de rafalele puternice.

Meteorologii vor monitoriza evoluția fenomenelor, iar în funcție de intensitatea acestora avertizările pot fi actualizate în perioada următoare.