Cuceritorul parcării la Satu Mare

Bursa zvonurilor 17.06.2026 22:11
Cuceritorul parcării la Satu Mare
În parcarea de la Auchan Satu Mare și-a făcut apariția un șofer din Brașov, hotărât să intre în legendă. Cu duba și remorca după ea, omul a reușit performanța rară de a ocupa șase locuri de parcare dintr-o singură manevră.
În timp ce șoferii obișnuiți căutau disperați un loc liber, brașoveanul nostru stătea întins pe asfalt ca un latifundiar care tocmai și-a mărit moșia. Pentru el, liniile de delimitare nu păreau reguli, ci simple sugestii decorative.
Unii au crezut că asistă la un exercițiu militar, alții la filmările pentru „Fast & Furious: Parcarea de la Auchan”. Cert este că omul a demonstrat că, atunci când ai suficientă încredere în tine, poți transforma șase locuri de parcare într-o proprietate personală.
Felicitări! Ai reușit să anexezi o bucată din parcarea Auchan fără acte, fără aprobare și, aparent, fără urmă de jenă!
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