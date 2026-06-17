Organizare de top Partium Opening Cup Satu Mare 2026 Sport •

Satu Mare a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, gazda uneia dintre cele mai importante competiții de fotbal juvenil din regiune. Organizat de Academia de Fotbal Partium Satu Mare, turneul Partium Opening Cup a reunit pe baza sportivă de pe strada Gorunului zeci de copii talentați, dar și unele dintre cele mai importante academii de juniori din România și Europa Centrală.

Competiția a devenit deja un reper pentru fotbalul juvenil din zonă, oferind micilor fotbaliști experiența unor meciuri internaționale și oportunitatea de a evolua împotriva unor adversari puternici.

Ediția din acest an a fost dedicată categoriilor U8 și U10, iar la start s-au aflat academii importante din România, Ungaria, Polonia și Slovacia.

Din Ungaria au participat Debreceni VSC, DEAC și UTE, Polonia a fost reprezentată de Akademia Piłkarska Beniaminek Profbud Krosno, iar Slovacia de FC Košice.

România a fost prezentă prin academii și cluburi de tradiție, precum FK Csíkszereda, ASA Târgu Mureș, UTA Arad, CFR Cluj, Academia Napoca și Viitorul Cluj. Gazdele au fost reprezentate de Academia Partium, alături de CSM Olimpia Satu Mare, FC Someșul Satu Mare, Il Calcio Satu Mare, Fröhlich Foieniși Lupii Oașului.



Duel spectaculos la U8

La categoria U8, lupta pentru primul loc a fost extrem de echilibrată. Debreceni VSC și FC Someșul Satu Mare au încheiat competiția cu același număr de puncte, iar departajarea s-a făcut în urma meciului direct.

Formația maghiară s-a impus cu scorul de 3–0 în fața sătmărenilor și a câștigat turneul. FC Someșul Satu Mare a terminat pe poziția a doua, iar ASA Târgu Mureș a ocupat locul trei.



Academia Napoca, cea mai bună la U10

În competiția U10, trofeul a revenit formației Academia Napoca, care a avut o evoluție foarte bună pe parcursul turneului.

Podiumul a fost completat de UTE și FK Csíkszereda, două academii cu tradiție în dezvoltarea fotbalului juvenil.



Premii speciale

Premiile au fost oferite de conducerea Academiei de Fotbal Partium: președintele Veres Norbert, directorul tehnic Csik Tibi și coordonatorul preacademiei, Ubrankovics Zoltán.

Organizatorii au desemnat și echipele ideale ale turneului.

Echipa ideală U8:

Yan Marcinkowski (Beniaminek Krosno),

Narcis Nicorovici (Partium Academia),

Patryk Dorle (FC Someșul Satu Mare),

Raul Iuga (Academica Lăpușel),

Sipos Adrián (Debreceni VSC),

Petkes Noel (ASA Târgu Mureș),

Tomáš Vargovič (FC Košice)

Echipa ideală U10:

Mihályi Gergő (UTE),

Mircea Mureșan (Viitorul Cluj),

Blanka Hap (Beniaminek Krosno),

Zete Sándor (FK Csíkszereda),

Maiorciac Márk (Partium Academia),

Teodor Guzik (FC Košice)

Rezultate finale

U8 – clasament Gold:

1.Debreceni VSC

2.FC Someșul Satu Mare

3.ASA Târgu Mureș

U10 – clasament Gold:

1.Academia Napoca

2.UTE

3.FK Csíkszereda

Turneul Partium Opening Cup confirmă încă o dată că Satu Mare poate organiza competiții de nivel internațional și că fotbalul juvenil din județ are un viitor promițător.

Prin astfel de evenimente, micii fotbaliști acumulează experiență, iar academiile au ocazia să își testeze generațiile de perspectivă într-un cadru competitiv de calitate.

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