Un exemplu frumos pentru generația sa: talentul contează, dar rezultatele apar prin consecvență, sacrificii și dorința de a deveni mai bun de la o etapă la alta.

















Un nou rezultat de excepție pentru tânărul pilot sătmărean Darren Betea, care continuă să confirme că pasiunea, disciplina și munca susținută pot duce la performanță atât în sport, cât și în educație.În perioada 5–7 iunie, pe circuitul SpeedWorld din Bruck, Austria, s-a desfășurat etapa a treia a campionatului Rotax Max Challenge Hungary, competiție care a avut loc în paralel cu o etapă din campionatul FIA CEZ RMC, unde au fost prezenți 22 de piloți.Pentru Darren, etapa din Austria a reprezentat o nouă provocare, fiind prima sa experiență pe acest circuit. În antrenamente, pilotul sătmărean a testat mai multe setări pentru kart și, chiar dacă nu a obținut cele mai rapide timpuri, a arătat încredere și o adaptare rapidă. Un detaliu important este faptul că Darren a fost singurul pilot care a participat la antrenamente folosind exclusiv anvelope uzate, o decizie impusă de un buget limitat, dar care nu l-a împiedicat să rămână competitiv.Momentul calificărilor a demonstrat adevărata valoare a pilotului. Cu anvelope noi, Darren a reușit al doilea cel mai rapid timp la general și a fost cel mai rapid pilot din RMC Hungary. A pornit în semifinale de pe poziția a doua, a pierdut temporar o poziție, dar a reușit să o recupereze în finală.În Superfinală, Darren a avut o evoluție constantă și și-a menținut poziția a doua până la final, confirmând încă o dată maturitatea sa competițională.Rezultatul final al etapei:locul 1 – Rotax Max Challenge Hungarylocul 3 – FIA CEZ RMC, după clasamentul internaționalDeși a obținut rezultate de podium în competiția FIA CEZ RMC, Darren nu a putut urca pe podiumul oficial al acestui campionat, deoarece România nu face parte din Central European Zone (CEZ), iar pilotul a concurat cu licență internațională emisă de Federația Română de Karting.Victoria din Austria este o nouă confirmare pentru Darren, care adună rezultate importante într-un sezon internațional puternic, concurând împotriva unor piloți experimentați din Europa Centrală.Performanța sportivă vine într-un an în care Darren demonstrează că succesul poate fi construit pe mai multe planuri. Tânărul pilot a absolvit clasa a VI-a la Colegiul Național ”Ioan Slavici ” Satu Mare cu media 9,94, rezultat care arată că sportul de performanță și școala pot merge împreună atunci când există seriozitate, organizare și multă muncă.„Mulțumesc profesorilor și colegilor pentru susținere. Încerc să demonstrez că se poate face performanță sportivă și școlară în același timp, dacă ești disciplinat și îți organizezi bine timpul”, transmite Darren.