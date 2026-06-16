Maratonul Prieteniei, la Supur

Prima ediție a „Evadare pe pedale – Maratonul Prieteniei” a transmis un mesaj simplu și important: timpul petrecut în natură, mișcarea și implicarea comunității pot crea amintiri de neuitat. Organizatorii promit că aventura pe două roți va continua și în edițiile viitoare.





































Comunitatea din Supur a demonstrat că sportul, mișcarea în aer liber și spiritul de echipă pot aduce oamenii împreună. Prima ediție a evenimentului „Evadare pe pedale – Maratonul Prieteniei” a fost un adevărat succes, reunind copii, părinți și cadre didactice într-o zi dedicată sănătății și bucuriei de a pedala.Peste 60 de copii au răspuns provocării și, alături de profesori și părinți, au pornit într-o aventură pe două roți prin împrejurimile pitorești ale Supurului. Traseul a fost parcurs cu mult entuziasm, zâmbete și energie, într-un cadru sigur și bine organizat.Un rol important în buna desfășurare a acțiunii l-a avut echipajul de Poliție din Supur, care i-a însoțit pe participanți și s-a asigurat că micii bicicliști au circulat în condiții de siguranță.Evenimentul a fost organizat de Asociația Clubul Sportiv ARMAND SUPUR și Liceul Tehnologic „Petru Cupcea”, cu sprijinul comunității locale.