Sărbătoarea Eleganței și a Tradiției la Medieșu Aurit!

​Dragi iubitori de animale, comunitate și oaspeți de pretutindeni,





​Primăria Medieșu Aurit, alături de Asociația „Tărâmul Cailor”, vă urează un bun venit călduros la evenimentul deosebit pe care îl organizăm împreună sâmbătă, 20 iunie!





”Suntem entuziasmați să ne întâlnim într-un număr cât mai mare pentru a celebra noblețea, grația și forța celor mai loiali parteneri ai omului: caii. Ne așteaptă o zi plină de spectacol, energie pozitivă, tradiție și momente de neuitat, pregătite cu mult suflet special pentru voi”, spun organizatorii.





Când? Sâmbătă, 20 iunie





Unde? Medieșu Aurit





Ce vă așteaptă? Demonstrații de măiestrie, paradă, momente interactive și o atmosferă vibrantă de sărbătoare.





”​Fie că sunteți pasionați de echitație, nostalgici ai tradițiilor noastre sau pur și simplu doriți să petreceți o zi minunată în natură alături de familie și prieteni, acest eveniment este dedicat fiecăruia dintre voi.

​Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi și vă dorim o zi plină de bucurie și spectacol!

​Vizionare plăcută și distracție frumoasă tuturor”, mai spun organizatorii.