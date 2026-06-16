Un bărbat de 35 de ani din Gherța Mică s-a ales cu dosar penal și a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Incidentul a avut loc în data de 15 iunie, în jurul orei 12:30, pe Drumul Județean 109L, în localitatea Gherța Mică. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică au oprit pentru control un autoturism condus de un localnic în vârstă de 35 de ani.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că șoferul figura cu exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Situația s-a complicat și mai mult în momentul în care bărbatul a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii.

Ca urmare a faptelor constatate, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Satu Mare.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat și pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Potrivit legii, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.