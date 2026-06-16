Două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea au fost puse în aplicare de polițiștii sătmăreni în cursul zilei de 15 iunie, vizând doi bărbați condamnați definitiv pentru infracțiuni la regimul rutier.

Primul dintre aceștia este un tânăr de 25 de ani din municipiul Satu Mare. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare, împreună cu polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, au pus în executare mandatul emis de Judecătoria Satu Mare.

Tânărul a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare pentru infracțiuni la regimul rutier și a fost escortat și încarcerat în Penitenciarul Satu Mare.

O altă condamnare, aceeași destinație: penitenciarul

În aceeași zi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare au pus în aplicare un al doilea mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Carei.

De această dată, este vorba despre un bărbat de 29 de ani din localitatea Ser, condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru infracțiuni la regimul rutier.

Și acesta a fost depus în Penitenciarul Satu Mare pentru executarea pedepsei.

Poliția transmite un mesaj clar

Cele două cazuri demonstrează că persoanele condamnate definitiv pentru încălcarea gravă a legislației rutiere ajung să își execute pedepsele, mandatele fiind puse în aplicare de polițiști imediat după emiterea acestora de către instanțele competente.