



Mondialul din fața televizorului

- Interviu cu fostul arbitru sătmărean Florin Buțurcă, stabilit în Canada





La peste 20 de ani de când a plecat din Satu Mare, fostul arbitru Florin Buțurcă trăiește o experiență specială: Cupa Mondială ajunge în noua sa casă, Canada. Departe de România, dar cu sufletul încă legat de fotbalul de acasă, Florin vorbește despre atmosfera de Mondial, evoluția fotbalului canadian, arbitraj, VAR și dorul de meciurile din Sătmar.

Le doresc mult succes în continuare și cât mai multe realizări pentru fotbalul din județ.





„Florine, te abordăm din România într-o perioadă în care Canada este gazdă de Mondial. Ai plecat acum peste 20 de ani din Satu Mare. Ai fi crezut atunci că vei prinde o Cupă Mondială în noua ta casă?”Salut! Sunt plecat de 23 de ani din Satu Mare și m-am bucurat foarte mult să pot trăi experiența unei Cupe Mondiale organizate în Canada.Din păcate, sistemul FIFA de vânzare a biletelor a funcționat ca o loterie și nu am reușit să cumpăr bilete pentru mai multe meciuri. Singurul meci pe care îl voi vedea este pe 15 iunie, la Miami, între Arabia Saudită și Uruguay.Ne pare rău că România nu participă la acest turneu, pentru că, indiferent de cât timp suntem plecați, România rămâne echipa noastră de suflet. În același timp, ne bucurăm pentru rezultatele Canadei și le suntem alături.„Când te uiți la acest Mondial, îl vezi ca un canadian sau încă bate inima de arbitru român?”Inima de arbitru român va rămâne mereu aceeași. Cele mai mari satisfacții din fotbal le-am trăit în România.„Ai ajuns în Canada când fotbalul de acolo era mult în urma Europei. Ce s-a schimbat cel mai mult: mentalitatea, infrastructura, arbitrajul?”În Canada a existat întotdeauna talent în fotbal și o bază bună de infrastructură, însă dezvoltarea a fost limitată de lipsa resurselor financiare și a specialiștilor profesioniști.Multe structuri au fost conduse la nivel amator. În ultimii ani însă, fotbalul a început să crească datorită investițiilor și sprijinului oferit de FIFA pentru dezvoltarea competițiilor masculine și feminine.În 2025 a fost creată prima ligă națională de fotbal feminin. La masculin, echipele canadiene evoluează în MLS, iar o ligă națională puternică încă lipsește.Mai este însă de lucru la nivel de mentalitate și transparență, pentru că sistemul este încă perceput ca fiind destul de închis, iar factorul politic are o influență importantă.„Care este atmosfera acolo? Cum au trăit canadienii primul meci?”Atmosfera este una de sărbătoare. Chiar și la locul meu de muncă avem televizoare instalate pentru a putea urmări meciurile în direct și toată lumea este conectată la această experiență.Canadienii sunt mulțumiți de egalul cu Bosnia, chiar dacă echipa putea obține și o victorie. Există multă încredere în acest grup și speranța că vor urma rezultate pozitive.„Va deveni fotbalul mai popular în Canada după acest Mondial?”În Canada, fotbalul este unul dintre cele mai practicate sporturi, cu foarte mulți participanți.Problema este că lipsesc resursele financiare și specialiștii necesari pentru a-l duce la un nivel superior. Nu există încă suficiente competiții naționale puternice și bine structurate.Unul dintre vicepreședinții FIFA, Vittorio Montagliani, este canadian și cred că depune eforturi importante pentru dezvoltarea fotbalului în această țară.„Cât de departe este pentru tine să mergi la un meci?”Am în jurul meu mai multe stadioane unde aș fi putut merge, însă este foarte dificil să mai găsești bilete disponibile, iar prețurile sunt mult mai mari comparativ cu Mondialul din Qatar.„Cât costă un bilet?”Pentru meciul de la Miami am cumpărat un bilet de aproximativ 200 de dolari. Locul este foarte sus, în spatele porții, dar acestea au fost singurele bilete disponibile.Parcarea pentru acest meci m-a costat 250 de dolari. Mi-aș fi dorit să merg la finală, însă nu am mai găsit bilete, chiar dacă prețurile ajungeau în jurul sumei de 7.000 de dolari.„Cât de greu ar fi pentru un suporter din România să ajungă la acest Mondial?”Pentru un suporter obișnuit din România este foarte costisitor. Nu este imposibil, dar depinde foarte mult de buget și de câte meciuri vrea să vadă.Cupa Mondială din 2026 este răspândită pe un teritoriu uriaș. Un buget de 3.000–4.000 de euro ar putea fi suficient pentru o experiență foarte bună de una-două partide și câteva zile în SUA.„Un arbitru vede meciul altfel decât un suporter. Ce observi tu la un Mondial?”Ca arbitru, mă concentrez mai puțin pe rezultat și mai mult pe modul în care este gestionat jocul.Urmăresc poziționarea arbitrilor, deciziile luate sub presiune, reacțiile jucătorilor și felul în care VAR-ul contribuie la corectarea greșelilor.Un Mondial reprezintă cel mai înalt nivel atât pentru jucători, cât și pentru arbitri.„VAR-ul a făcut fotbalul mai corect sau i-a luat din farmec?”VAR-ul nu este perfect și nu va elimina toate controversele, dar a redus semnificativ greșelile clare.Cred că fotbalul a câștigat în corectitudine, chiar dacă uneori a pierdut puțin din farmecul reacțiilor instantanee.„Canada joacă acasă. Ce simți în orașele canadiene înainte de meciuri? A prins fotbalul rădăcini sau încă este țara hocheiului?”Atmosfera este extraordinară. Hocheiul face parte din identitatea Canadei, dar fotbalul a câștigat foarte mult teren.Prezența unui Mondial acasă îi apropie pe oameni de acest sport și cred că efectele se vor vedea mulți ani de acum înainte.„Ai plecat din Satu Mare și ai reconstruit o carieră în Canada. Care a fost cel mai greu moment?”Când am ajuns în Canada a trebuit să o iau de la zero, inclusiv în arbitraj.După aproape 20 de ani de muncă și perseverență, am reușit să ajung la un nivel comparabil cu cel pe care îl aveam când am plecat din România.Venisem cu speranța că voi găsi un sistem mai corect și mai meritocratic, însă realitatea a fost uneori diferită.Cel mai dificil moment a fost când am decis să mă retrag din arbitraj. Am simțit că influențele și interesele personale sunt prezente peste tot.Arbitrajul a fost una dintre marile mele pasiuni, iar faptul că am fost nevoit să mă îndepărtez de el a fost una dintre cele mai mari dezamăgiri trăite în Canada.„Ai simțit vreodată că ai luat-o de la zero, deși în România aveai deja experiență?”Da, absolut. În Canada am simțit că trebuie să o iau de la început, chiar dacă veneam cu experiență din România.A fost o resetare completă, dar și o lecție importantă.„Dacă mâine te-ar suna cineva din Satu Mare și ți-ar spune «vreau să ajung arbitru», ce i-ai spune?”I-aș spune să își prioritizeze cariera, iar arbitrajul să rămână pe plan secund.Din păcate, în arbitrajul de astăzi există multă politică, iar uneori interesele personale ajung să primeze.Pentru a ajunge la nivel FIFA este nevoie de valoare, dar și de foarte multă șansă. Nu este suficientă doar munca.„Florine, dacă ai avea acum două televizoare în față: unul cu Mondialul și unul cu un meci din fotbalul mic din Satu Mare, pe care l-ai aprinde primul?”Mi-e dor de meciurile din Satu Mare și, cu siguranță, aș alege să văd unul dintre aceste meciuri.„Cine este favorită la titlu?”Eu consider că Argentina are în continuare potențialul de a câștiga trofeul.„Ce le transmiți prietenilor și foștilor colaboratori de la AJF Satu Mare?”Le transmit în primul rând mult respect și apreciere pentru perioada în care am colaborat.Am rămas cu multe amintiri frumoase din fotbalul sătmărean și cu oameni pasionați de acest sport.