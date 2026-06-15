



Elevii clasei pregătitoare (clasa 0) de la Gimnaziul Teologic Reformat din Satu Mare, însoțiți de învățătoarea Cuculeanu Andrea, au participat la o activitate educativă organizată la Biblioteca Județeană Satu Mare, unde au făcut primii pași în fascinanta lume a cărților și a lecturii.

Pe parcursul vizitei, copiii au avut ocazia să cunoască spațiile bibliotecii, să afle cum sunt organizate colecțiile și să descopere regulile de utilizare și de împrumut al publicațiilor. Bibliotecarii le-au prezentat diferitele tipuri de cărți și le-au explicat rolul important pe care lectura îl are în dezvoltarea personală și educațională.

Activitatea a inclus și prezentarea unor volume adaptate vârstei lor, stârnind interesul și curiozitatea celor mici. Elevii au participat activ la discuții, au adresat întrebări și au explorat cu entuziasm resursele puse la dispoziție de bibliotecă, descoperind noi povești și personaje.

Scopul întâlnirii a fost familiarizarea copiilor cu serviciile bibliotecii și încurajarea acestora să transforme lectura într-un obicei plăcut și util, atât pentru petrecerea timpului liber, cât și pentru dezvoltarea cunoștințelor și a imaginației.

Reprezentanții bibliotecii și-au exprimat speranța că micii vizitatori vor reveni cu drag și în viitor, devenind cititori fideli și descoperind, prin intermediul cărților, noi lumi și experiențe.