



Primăria Municipiului Satu Mare continuă programul de întreținere și modernizare a infrastructurii urbane, desfășurând în această perioadă lucrări de reparații ale trotuarelor pe strada Prahova .



Intervențiile au ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru pietoni și creșterea siguranței în trafic, fiind parte a unui plan mai amplu de modernizare a străzilor și spațiilor publice din municipiu. Echipele aflate pe teren execută lucrări de refacere a suprafețelor deteriorate, astfel încât locuitorii din zonă să beneficieze de trotuare mai sigure și mai confortabile.

Reprezentanții administrației locale transmit că investițiile în infrastructură vor continua și în alte zone ale orașului, în funcție de prioritățile stabilite și de starea carosabilului și a trotuarelor.

Autoritățile îi roagă pe participanții la trafic și pe locuitorii din zonă să manifeste înțelegere pe durata desfășurării lucrărilor și să respecte semnalizarea temporară instituită pentru buna desfășurare a intervențiilor. Prin aceste măsuri, municipalitatea urmărește creșterea calității spațiului urban și oferirea unor condiții mai bune de mobilitate pentru toți cetățenii.