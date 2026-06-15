Felicitări campioanei din Crucişor!









Ultima etapă a campionatului județean de fotbal , Liga a 5-a, a adus bucurie în comuna Crucişor. Prietenia Crucișor a încheiat sezonul cu trofeul de campioană, iar sărbătoarea a fost una pe măsura performanței. Aproape o sută de suporteri în frunte cu primarul Andrei Sergiu și viceprimarul Florin Borșe au fost prezenți la meciul cu Olimpia Domănești, o partidă în care echipa gazdă a confirmat parcursul excelent din acest sezon.Duminică s-au disputat ultimele partide din campionatul județean. În Liga a IV-a, Seria A, au fost programate două întâlniri, iar Liga a V-a și-a încheiat sezonul cu un singur joc.Rezultatele nu au produs modificări în partea superioară a clasamentelor, astfel că echipele fruntașe și-au păstrat pozițiile.În Liga a IV-a, Sportul Botiz a obținut o victorie clară pe terenul celor de la Dacia Medieșu Aurit, scor 5-1, rezultat care i-a asigurat poziția secundă în clasament. Victoria Apa a învins acasă Voința Turț cu 4-1 și a terminat sezonul pe locul trei. Într-un meci în care startul a fost amânat din cauza unei rafale de grindină…Sărbătoare la Poiana CodruluiMomentul cel mai frumos al ultimei etape a fost însă pe terenul de la Poiana Codrului acolo unde Prietenia Crucișor a primit vizita formației Olimpia Domănești într-un meci de gală pentru campioană.La partidă a fost prezent și președintele Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, Ștefan Szilágyi, care a felicitat formația gazdă pentru câștigarea campionatului.Atmosfera a fost una specială. Suporterii au creat un adevărat spectacol în tribune, iar echipa din Crucişor a început sărbătoarea încă din minutul 13, când Horváth Erik a deschis scorul: 1-0.Gazdele au ratat mai multe ocazii, iar Olimpia Domănești a reușit să egaleze în minutul 24 prin Vicent Damian.Până la pauză însă, Prietenia a revenit în avantaj. David Cardoș a înscris pentru 2-1 în minutul 31, iar după doar două minute Horváth Erik a reușit dubla și a dus scorul la 3-1.După revenirea de la cabine, echipa campioană a continuat să controleze jocul. Marian Zima a majorat diferența în minutul 51, iar Luca Bozintan a stabilit scorul final în minutul 70.Prietenia Crucişor – Olimpia Domănești 4-2, o victorie care a încheiat un sezon de poveste.După fluierul final a urmat festivitatea de premiere. Reprezentanții AJF Satu Mare au oferit trofeul de campioană, medaliile și diplomele jucătorilor și conducerii clubului Prietenia.Au fost recompensați și reprezentanții administrației locale pentru sprijinul acordat fotbalului din comunitate. Primarul comunei Crucişor, Andrei Sergiu, și viceprimarul Florin Borșe au primit câte un trofeu din partea AJF. Iar aceștia au promis că la Poiana Codrului din toamnă se va juca fotbal la nivel de liga a 4-a. Inclusiv cu o echipă de junior.Apoi a început adevărata sărbătoare: jucători, conducători și suporteri au celebrat împreună o promovare morală a unei echipe care a demonstrat că fotbalul județean trăiește prin pasiunea comunităților locale.Liga IV – Seria AUltima etapăVictoria Apa – Voința Turț 4-1Dacia Medieșu Aurit – Sportul Botiz 1-5Clasament1.Voința Lazuri – 37 puncte2.Sportul Botiz – 32 puncte3.Victoria Apa – 29 puncte4.Dacia Medieșu Aurit – 26 puncteLiga V – Ultima etapăPrietenia Crucişor – Olimpia Domănești 4-2 (3-1)Diferit Satu Mare – Voința Babța 2-2Dacia Supur – AS Livada 1-3Clasament1.Prietenia Crucişor – 40 puncte2.Voința Lazuri II – 30 puncte3.Viitorul Viile Satu Mare – 29 puncte4. Dacia Supur – 27 puncte













































































































































































