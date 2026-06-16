Adunarea Generală a AJF Satu Mare, programată pe 18 iulie 2026 Sport •

Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare va organiza sâmbătă, 18 iulie 2026, Adunarea Generală a membrilor afiliați.

Ședința va avea loc începând cu ora 09:30, la Casa Schwab – sala de ședințe, situată pe strada Vasile Lucaciu nr. 9 din Satu Mare.

Pe ordinea de zi se află mai multe puncte importante pentru activitatea fotbalistică județeană, printre care analiza sezonului recent încheiat și pregătirea noii ediții de campionat.



Principalele teme care vor fi discutate sunt:

alegerea a trei membri pentru întocmirea procesului-verbal al Adunării Generale;

prezentarea raportului Comisiei de Cenzori privind veniturile și cheltuielile aferente anului 2025;

raportul de activitate al campionatelor organizate în ediția 2025–2026;

situația afilierilor și dezafilierilor cluburilor;

stabilirea calendarului competițional pentru sezonul 2026–2027, precum și condițiile de participare;

diverse probleme legate de activitatea fotbalistică județeană.



Adunarea Generală reprezintă unul dintre cele mai importante momente administrative ale AJF Satu Mare, întrucât aici sunt analizate rezultatele sezonului precedent și sunt stabilite direcțiile pentru noul an competițional.





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