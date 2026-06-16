Kovacs Istvan e bine mersi... Iar Mondialul ăsta... Diferit





PS. N-o să mă apuc să-i contrazic pe comentatorii de la Antena 1 care s-au apucat să laude Capu Verde și să exclame că acest 0-0 cu Spania e cea mai mare surpriză din istoria Mondialelor...Ei bine o fi, la Mondialul ăsta...Să le reamintim că acum 4 ani Argentina pierdea cu Arabia Saudită, 1-2 și apoi câștiga trofeul. Că tot mai aproape de noi, Coreea de Sud era împinsă de la spate și bătea Spania și Italia în 2002 pentru a ajunge în semifinale. Sau că Japonia a învins Germania ori că Maroc în 86 bătea Portugalia. Și , ca să mergem și mai departe în 82, Algeria învingea Germania cu 2-1 . În 66 , Coreea de Nord a produs istoricul 1-0 cu Italia celor ce au inventat ”Catenaccio” iar apoi în sferturi au avut 3-0 cu Portugalia lui Eusebio dar apoi au pierdut 5-3.Și mai e un SUA -Anglia...1-0 de neconceput la primul Mondial de după război. E un Mondial luuuuung...cafea avem destulă și chef de stat la povești în fața televizorului, la fel.





Și va și avea de arbitrat la acest Campionat Mondial. Avem dovada. Și-i mulțumim prietenului nostru ”canadian” Florin Buțurcă.După ce în ediția de luni a GNV am publicat un amplu interviu cu fostul arbitru sătmărean, Florin Buțurcă, plecat în Canada în 2003 , acesta ne-a și răspuns tot ”overseass” adică de peste mări și țări via internet cu două fotografii de la fața locului. Adică de la Mondial. Și nu din fața televizorului... Una e direct din tribuna stadionului din Miami unde a asistat la Arabia Saudită- Uruguay, scor 1-1 și apoi o a doua în care e alături de...careianul nostru Kovacs Istvan, arbitru FIFA. Cu treabă prin SUA. Ambii sunt zâmbitori și bucuroși de revedere mai ales că cei doi se știu de pe la arbitrajele din județ de la începutul anilor 2000 când Istvan era la început de drum în ale arbitrajului. ”Poza e făzută în pauza meciului” ne-a lămurit canadianul Florin iar completarea la curiozitatea noastră ...” toți arbitrii nedelegați până acum erau cu șeful lor de la FIFA, italianul Collina, la meciul Arabia Saudită-Uruguay”. Am început rubrica de azi cu aceste lămuriri căci am văzut că iar au început să apară titluri alarmiste prin presa de ”specialitate„. De genul ...”Kovacs umilit”...”Ce se întâmplă cu Kovacs la Mondial”...”Iar nu arbitrează Kovacs”.... și lista de răutăcisme e mai lungă... Nici dacă era expulzat din State ca bietul somalez și nu cred că avea atâta anti-presă Istvan a nostru...Mulțumim Florin Buțurcă...Un Mondial DiferitTrecem și-n fața televizorului...Și aș zice că avem un Mondial Diferit. Nu pentru că Spania s-a încurcat de insularii din Capu Verde, au mai făcut-o de oaie și n amicale, vezi 1-1 cu Irak , și nici pentru că Australia a bătut Turcia cu 27 % posesia mingii...Și nu cu un gol norocos ci chiar cu 2-0, ci pentru că până acum altceva nedifuzat din păcate în direct la TV ne-a atras atenția...Finalul meciului Germania-Curacao. Nu scorul a contat...același 7-1 cu care Germania a umilit și Brazilia la ea acasă și nici măcar scuzele lui Klopp la adresa selecționerului pentru un ”încă” pus neinspirat în dreptul lui Musialla ci pentru imaginea de după joc cu rugăciunea comună a jucătorilor din cele două tabere...Și ce imagine! Tah și Nmecha, împreună cu câțiva jucători din Curacao, după 7-1. Cei doi au mers să îi încurajeze și au spus o rugăciune.“În timpul meciului, suntem adversari, dar după aceea, suntem cu toții creștini și suntem ca niște frați. Apoi am spus împreună o scurtă rugăciune, pentru că suntem în continuare foarte recunoscători. Desigur, și rezultatele ne bucură, dar, în ansamblu, cu toții credem că Iisus este slăvit prin acest meci. De aceea ne-am adunat și ne-am rugat împreună.” - Felix Nmecha.Vă mai amintiți de Germania de acum patru ani de la Mondial...Preocupați de drepturile omului din Qatar de curcubeul lipsă de pe brațul lui Neuer și multe alte chestiuni legate de politică mai degrabă decât de sport, fotbal sau respect și bun simț... Acum nemții par a și fi regăsit rostul lor la un Mondial de fotbal. Acela de a juca fotbalul lor total și de a le da adversarilor mai multe goluri de cât pot duce...Iar la final să revină la fair play , un schimb de tricouri, o bere și mai nou la o rugăciune către Cel de Sus.Imaginea m-a dus cu gândul la fotbalul nostru mic. Unde în Liga a 5-a avem o echipă Diferit. Care își începe fiecare meci cu o rugăciune comună cu adversarii...Și cu arbitrii...Iar la final e loc de multă sportivitate indiferent de rezultat. Căci până la urmă că vorbim de Mondial ori de un meci banal din ”județ” cam despre ce am văzut la finalul meciului Germania - Curacao ori la meciurile celor de la Diferit ar trebui sa fie fotbalul.. despre omenie, unitate, respect, fair-play!Florin Cristian Mureșan