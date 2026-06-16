Un incendiu izbucnit marți între localitățile Marna și Ciumești a pus în alertă pompierii din cadrul Detașamentului Carei, după ce o presă de balotat a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins rapid la vegetația uscată din zonă.

În doar câteva minute, incidentul a degenerat într-un incendiu de vegetație care a afectat aproximativ 3 hectare, existând riscul real de extindere către culturile agricole din apropiere.





Pompierii militari au intervenit inițial cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și 5 cadre militare, fiind sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ciumești. Din cauza evoluției rapide a incendiului, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă o autospecială.

Eforturile echipelor au fost concentrate simultan pe localizarea și lichidarea incendiului, precum și pe limitarea propagării flăcărilor. Intervenția promptă a făcut posibilă evitarea unui dezastru agricol, fiind salvat un lan de grâu de aproximativ 10 hectare.





Potrivit concluziilor preliminare, cauza probabilă a incendiului a fost o scânteie mecanică, aparent banală, dar suficientă pentru a declanșa un incendiu cu potențial de proporții.



