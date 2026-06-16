Dezastru evitat în ultimul moment: incendiu de proporții în județ, pornit de la o simplă scânteie

Locale 16.06.2026 19:19
Dezastru evitat în ultimul moment: incendiu de proporții în județ, pornit de la o simplă scânteie

Un incendiu izbucnit marți între localitățile Marna și Ciumești a pus în alertă pompierii din cadrul Detașamentului Carei, după ce o presă de balotat a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins rapid la vegetația uscată din zonă.

În doar câteva minute, incidentul a degenerat într-un incendiu de vegetație care a afectat aproximativ 3 hectare, existând riscul real de extindere către culturile agricole din apropiere.


Pompierii militari au intervenit inițial cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și 5 cadre militare, fiind sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ciumești. Din cauza evoluției rapide a incendiului, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă o autospecială.

Eforturile echipelor au fost concentrate simultan pe localizarea și lichidarea incendiului, precum și pe limitarea propagării flăcărilor. Intervenția promptă a făcut posibilă evitarea unui dezastru agricol, fiind salvat un lan de grâu de aproximativ 10 hectare.


Potrivit concluziilor preliminare, cauza probabilă a incendiului a fost o scânteie mecanică, aparent banală, dar suficientă pentru a declanșa un incendiu cu potențial de proporții.


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda