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Județul Satu Mare a fost, timp de o lună, gazda unor activități dedicate sportului, valorilor olimpice și educației prin mișcare. Filiala Satu Mare a Academiei Olimpice Române a încheiat ediția din acest an a Lunii Olimpice, un proiect care a adus împreună sute de copii, profesori, antrenori și iubitori ai sportului.

În perioada 23 mai – 23 iunie, peste 100 de țări organizează acțiuni dedicate promovării olimpismului, iar Satu Mare s-a alăturat și în acest an acestui program internațional printr-o serie de evenimente sportive și educative.

Filiala Satu Mare a Academiei Olimpice Române a pregătit nu mai puțin de 11 activități, prin care cei mici au avut ocazia să descopere bucuria competiției, importanța mișcării și spiritul de fair-play.

Copiii au participat la întreceri de cros, fotbal, volei, ciclism, atletism, baschet, badminton, tenis de masă și scrimă, dar și la jocuri dinamice și concursuri teoretice despre istoria și valorile olimpismului.

Dincolo de rezultate, cel mai important câștig al acestor acțiuni a fost participarea. Un număr de 883 de persoane au fost implicate în activitățile organizate, într-un cadru în care sportul a devenit un mijloc de apropiere, socializare și dezvoltare.

Bucuria copiilor, emoțiile competiției și satisfacția primirii premiilor – diplome, medalii, tricouri și alte materiale oferite prin intermediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, prin Academia Olimpică Română , au transformat fiecare activitate într-o experiență memorabilă.

Reușita Lunii Olimpice din județul Satu Mare a fost posibilă datorită implicării instituțiilor partenere: Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare, Liceul Teoretic Negrești-Oaș, Școala Profesională Medieșu Aurit, Asociația Județeană Sportul pentru Toți, Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Satu Mare, Grădinița nr. 2 Satu Mare și Clubul Sportiv Satu Mare.

Un rol esențial l-au avut profesorii de educație fizică și antrenorii care au sprijinit aceste inițiative și au transmis copiilor un mesaj simplu, dar important: sportul înseamnă sănătate, disciplină, respect și prietenie.

Prin astfel de proiecte, Filiala Satu Mare a Academiei Olimpice Române continuă să ducă mai departe valorile olimpice și să demonstreze că pasiunea pentru sport se construiește de la cele mai mici vârste.





















