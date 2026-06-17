Miercuri, 17 iunie 2026, Sala Mare de Festivități a Instituției Prefectului – Județul Satu Mare a găzduit Forumul județean al comunităților puternice – Servicii integrate, prevenție şi dezvoltare cu participare, eveniment organizat de Agenția Județeană pentru Plăți şi Inspecție Socială Satu Mare, în parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Satu Mare, structura teritorială Satu Mare a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România şi Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.



Forumul a reunit primari, viceprimari şi asistenți sociali din cadrul unităților administrativ-teritoriale ale Județului Satu Mare, oferind un cadru propice dialogului profesional şi colaborării interinstituționale între autoritățile administrației publice locale, specialiştii în domeniul asistenței sociale şi instituțiile cu responsabilități în domeniul social şi al prevenirii.





În cadrul forumului au fost abordate teme de actualitate privind furnizarea serviciilor integrate în comunitățile rurale şi facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente şi de calitate, rolul asistentului social în promovarea incluziunii sociale, mecanismele de prevenire şi intervenție în cazurile de violență prin cooperare instituțională, precum şi consolidarea colaborării pentru dezvoltarea unor comunități puternice şi pentru inițierea de proiecte sociale adaptate nevoilor comunității.



Tivadar Ildikó-Emese, director executiv AJPIS Satu Mare, a prezentat proiectul „Furnizarea de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente şi de calitate (SCI 2.000)”, urmată de dezbateri cu participarea experților județeni în asistență socială, asistență medicală comunitară şi educație. Felicia Hrihorișan, comisar-șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, a susținut o prezentare dedicată mecanismelor de prevenire şi intervenție în cazurile de violență, cu accent pe modele de bună practică în cooperarea interinstituțională.