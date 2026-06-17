Fotbalul sătmărean va avea din nou o reprezentantă în competiția națională. Talna Orașu Nou, câștigătoarea fazei județene a Cupei României, va participa în această vară la faza regională a competiției, după tragerea la sorți realizată de Federația Română de Fotbal miercuri, 17 iunie 2026.
Formația din Orașu Nou a fost repartizată în Regiunea 2 a Cupei României, într-o grupă alături de reprezentantele județelor Cluj și Sălaj: Victoria Viișoara și FC Chieșd.
Pentru Talna este a doua calificare consecutivă în faza regională.
Programul fazei regionale pentru Talna Orașu Nou
Meciurile din faza regională se vor disputa în luna iulie 2026, în zilele de 8, 11 și 15 iulie, iar finalele regionale sunt programate pentru 18 iulie.
Regiunea 2 – Grupa 1:
Satu Mare: FC Talna Orașu Nou
Cluj: Victoria Viișoara
Sălaj: FC Chieșd
În această fază, fiecare echipă va disputa trei jocuri, iar câștigătoarea grupei va merge în finala regională.
Calendarul complet al competiției:
Faza regională
8 iulie 2026 – etapa 1
11 iulie 2026 – etapa 2
15 iulie 2026 – etapa 3
18 iulie 2026 – finalele regionale
Câștigătoarea Regiunii 2 va primi trofeul regiunii și va obține calificarea în Turul I al fazei naționale a Cupei României.
Faza națională
Turul I: 29 iulie 2026
Turul II: 5 august 2026
Turul III: 12 august 2026
Play-off: 19 august 2026
Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
Sferturi de finală: 3 martie 2027
Semifinale: 21 aprilie 2027
Finala Cupei României: 12 mai 2027