Talna Orașu Nou și-a aflat adversarele din faza regională a Cupei României Sport •

Fotbalul sătmărean va avea din nou o reprezentantă în competiția națională. Talna Orașu Nou, câștigătoarea fazei județene a Cupei României, va participa în această vară la faza regională a competiției, după tragerea la sorți realizată de Federația Română de Fotbal miercuri, 17 iunie 2026.

Formația din Orașu Nou a fost repartizată în Regiunea 2 a Cupei României, într-o grupă alături de reprezentantele județelor Cluj și Sălaj: Victoria Viișoara și FC Chieșd.

Pentru Talna este a doua calificare consecutivă în faza regională.

Programul fazei regionale pentru Talna Orașu Nou

Meciurile din faza regională se vor disputa în luna iulie 2026, în zilele de 8, 11 și 15 iulie, iar finalele regionale sunt programate pentru 18 iulie.

Regiunea 2 – Grupa 1:

Satu Mare: FC Talna Orașu Nou

Cluj: Victoria Viișoara

Sălaj: FC Chieșd

În această fază, fiecare echipă va disputa trei jocuri, iar câștigătoarea grupei va merge în finala regională.

Calendarul complet al competiției:

Faza regională

8 iulie 2026 – etapa 1

11 iulie 2026 – etapa 2

15 iulie 2026 – etapa 3

18 iulie 2026 – finalele regionale

Câștigătoarea Regiunii 2 va primi trofeul regiunii și va obține calificarea în Turul I al fazei naționale a Cupei României.



Faza națională

Turul I: 29 iulie 2026

Turul II: 5 august 2026

Turul III: 12 august 2026

Play-off: 19 august 2026

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala Cupei României: 12 mai 2027







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