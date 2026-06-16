Transurban dă lupta cu „bunul simț” al călătorului

Știm, pare puțin ciudat ca în plin Campionat Mondial de fotbal și cu o criză politică ce ține România cu ochii pe televizor să ne apucăm noi să căutăm subiecte prin autobuzele din Satu Mare.

Dar rubrica noastră, „Bursa zvonurilor”, nu doarme niciodată. Așa că, după ce am răsfoit internetul în căutarea unor breiching niuzuri adevărate, am ajuns inevitabil la prognoza meteo: 29-30 de grade Celsius la Satu Mare în weekend.

Și atunci ni s-au legat toate firele. Căldură afară, căldură în autobuze, oameni grăbiți, geamuri deschise ori aer condiționat pornit și… inevitabil, riscul ca unele „arome” să circule mai repede decât autobuzul.

Tocmai de aceea, Transurban a venit cu un mesaj de bun simț către călători: autobuzul este spațiu comun, nu sufragerie, nu terasă și nici stadion de dans.

Printre regulile reamintite de operatorul de transport se numără:

fără mâncare și băuturi în autobuz; fără aruncat resturi; fără picioare pe scaune; fără ocuparea scaunelor cu bagaje.

Iar cei care uită regulile riscă amenzi între 100 și 150 de lei.

Acum, ca să lămurim un aspect important pentru „specialiștii” în distracție urbană: dansatul pe scaune, chiar dacă în căști sau telefon se aud cele mai tari manele ale momentului, tot nu intră la categoria „sport autorizat în autobuz”. Scaunul e pentru stat. Ringul de dans se găsește în alte locații.

Până una-alta, să sperăm că vara asta vom avea autobuze pline de oameni civilizați, nu de surprize olfactive. Pentru că Transurban poate controla traseele, poate controla programul… dar respectul dintre călători ține de fiecare dintre noi.

Bursa zvonurilor încheie ediția de azi cu o recomandare simplă: apă la purtător, deodorant la îndemână și picioarele… pe podea!



