Albert Czigler, locul 6 în România la Top 16 U15! Sport •

La Top 16 România U15, cea mai importantă competiție individuală din țară, unde se întâlnesc doar cei mai buni 16 sportivi ai categoriei, Albert Czigler a reprezentat cu mândrie județul nostru.

Competiția desfășurată în perioada 15-16 iunie, la sala Romsilva București, l-a găsit pe Albert pe poziția 13 în clasamentul de start. Cu ambiție și determinare, sportivul nostru a câștigat grupa preliminară cu două victorii și o înfrângere, calificându-se mai departe.

În sferturile de finală a cedat, dar a continuat lupta pentru fiecare poziție și a încheiat competiția pe un meritat loc 6 național la categoria U15.

O performanță cu atât mai valoroasă cu cât Albert are doar 14 ani!

Felicitări pentru tot parcursul din acest an! Urmează o perioadă de odihnă, apoi în luna iulie cantonamentele și taberele de vară, după care începe din nou munca pentru următoarele provocări.

”Mulțumim celor care susțin această competiție și sportul de performanță!

FORTZA ARMAND!

FORTZA SUPURU!” este mesajul transmis de cei de la Armand Supur pe pagina oficială de facebook.







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