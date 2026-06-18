Mondialu din fața televizorului:





Am observat ceva interesant în ultimele zile la Mondial. Un fenomen care nu ține de fotbal, ci de noi, cei care îl comentăm.

PS. Nu am vrut neapărat să scriu doar despre Kovacs în rubrica de azi…Ar fi de spus multe și după încheierea primei faze a grupelor. Că Anglia le-a închis gura contestatarilor. Și nu s puțini, mai ales veniți din insula.Că CR7 e un fel de CR007 și că Portugalia ar face bine să-l lase pe bancă dacă vrea performanță la acest Mondial. Că meciurile de după miezul nopții sunt o adevărată provocare pentru noi, europenii…Și că nici robot să fi , n-ai cum să vezi toate meciurile…Vedem ce ne aduce etapa a 2-a și mai ales dacă echipele gen Capu Verde, Congo ori Qatar sau Arabia Saudită vor mai putea produce surprise…Ori miracolele au fost calculate doar pentru primele 90 de minute ale competiției.





Când careianul nostru Istvan Kovacs nu primea delegare, și încă ce delegare, la meciul 1000 din istoria Campionatelor Mondiale, imediat au apărut titluri în presa noastră care sugerau că FIFA îl ține pe margine, că românul nu este văzut la adevărata lui valoare că iar Collina îl ignore. Ca acum 4 ani în Qatar…etc.Au fost multe voci care și-au amintit doar controversele, cartonașele, fazele discutate.De parcă toată țara, toți comentacii de pe net erau de tip ”crăciunești” ori ”porumboi”. Cunoscuți ca mari ”fani” ai careianului încă de la începuturile ascensiunii sale în arbitrajul românesc…Mă bucur că la rubrica noastră din fața televizorului am reușit să vă aducem și veștile corecte despre Istvan de la acest Mondial…Cu norocul de a avea și o fotografie de la Miami, de la canadianul Florin Buțurcă, în care aflam că a nostru Kovacs e bine mersi și e împreună cu șefu Collina. Am avut răbdare și am continuat să credem că pentru Istvan se pregătește un meci de top și că acesta, cu oareșce șansă, va fi cel puțin la un sfert de finală ori o semifinal în SUA. Pentru a egala performanța de acum 40 de ani a lui Ioan Igna, românul care a arbitrat Franța- Brazilia în Mexic 86. Un sfert de finală spectaculos câștigat de Platini &co la loviturile de departajare.Iar miercuri vine momentul în care FIFA îl alege pentru un meci important, îl pune în centrul atenției, iar șeful arbitrilor mondiali, Pierluigi Collina, îl prezintă ca pe unul dintre oamenii de încredere ai turneului.Și brusc, povestea se schimbă în presa românească. Apar prieteni de-a lui Kovacs de peste tot…Toți îl cunosc, au dat mâna cu el și abia așteaptă să primească cel puțin un cartonaș galben cu autograf de la el…Din «arbitrul controversat» devine «arbitrul român de top».Acum, întrebarea mea este simplă: s-a schimbat Kovacs în câteva zile sau s-a schimbat doar felul în care alegem să privim lucrurile? Sau s-au înmulțit „LEPRELE” ca să citez un cunoscut om de fotbal din Satu Mare. Poate singurul care ar avea dreptul să se afișeze acum în poză cu Kovacs Istvan. De ce? Pentru că a fost printre puținii care și acum 20 de ani au crezut în careian. Și l-a susținut necondiționat.Poți să nu fii fanul lui Istvan Kovacs. Poți să îi critici anumite decizii. Arbitrii greșesc, pentru că sunt oameni.Dar un lucru rămâne: când un român ajunge să fie ales de FIFA pentru cele mai mari scene ale fotbalului mondial, poate merită să privim și performanța, nu doar scandalul.Pentru că uneori, în fotbal, fluierul nu se schimbă. Doar comentariul din jurul lui.Mulțumim Kovacs Istvan. Ai pus , din nou Careiul, Satu Mare, România în istoria fotbalului Mondial.Florin Cristian Mureșan













