PSD nu a decis încă dacă intră în guvernul Veștea

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi că social-democrații nu au decis încă dacă vor intra în guvernul premierului desemnat Adrian Veștea. ”L-am informat că decizia PSD se mai lasă așteptată”, a spus șeful PSD, care a mai spus, în același context, că social-democrații ”trebuie să judece foarte bine” înainte de a luat o hotărâre.

Sorin Grindeanu a făcut declarații, joi, după ședința grupurilor reunite ale parlamentarilor PSD.

Cel mai important mesaj transmis de liderul social-democraților este că aceștia nu au decis încă dacă vor face parte din guvernul condus de premierul desemnat de premierul Adrian Veștea.

”Stăm și analizăm foarte bine ceea ce ține de programul de guvernare. Noi am venit de bună-credință într-o coaliție, dar am fost cam singurii. PSD trebuie să judece foarte bine dacă mai intră într-o asemenea majoritate. (…)

Am un mare respect pentru Adrian Veștea, nu am nimic împotriva lui.

L-am informat că decizia PSD se mai lasă așteptată”, a declarat președintele PSD, potrivit căruia decizia finală va fi luată după convocarea forurilor statutare.

Grindeanu a precizat că la ședința de joi au participat toți senatorii și deputații PSD. În acest context, a demontat scenariile conform cărora unii parlamentari social-democrați ar fi decis deja să se disocieze de restul colegilor la votul privind cabinetul Veștea.

”Sunt vise ale unora”, a spus liderul social-democraților, despre aceste scenarii.

Pe de altă parte, Grindeanu a ținut să lanseze un atac dur la adresa PNL și USR, afirmând despre aceste partide că au ”proiectul comun de a înjura PSD”.

”România trebuie să treacă peste ambițiile mesianice arătate de unii și alții”, a mai spus liderul PSD.