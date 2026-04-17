



Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin(CONAF) – Sucursala Satu Mare organizează luni, 20 aprilie 2026, de la ora 11:00, la Casa Meșteșugarilor,semifinala județeană a competiției de planuri de afaceri„Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, parte a programului național omonim dedicat descoperirii vocațieiși dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor.Programul a ajuns la cea de-a patra ediție, este implementat în 30 de județe și este realizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, având Banca Națională a României (BNR) ca partener strategic. Conceptul programului este înregistrat la OSIM, confirmând caracterul său inovator și original, într-un moment în care educația antreprenorială era aproape absentă din parcursul educațional al tinerilor.

Într-un context economic și profesional aflat într-o continuătransformare, în care adaptabilitatea și inițiativa devincompetențe esențiale, educația antreprenorială capătă un rolstrategic. Prin acest program, CONAF creează un cadru în care liceenii își pot testa ideile, își pot dezvolta gândirea critică și îșipot construi încrederea necesară pentru a face primii pași cătreun viitor profesional asumat.

Evenimentul reunește 9 echipe formate din 4-6 liceeni dinjudețul Satu Mare, care vor intra în competiție cu idei de afaceridezvoltate în urma orelor de educație antreprenorială desfășurateîncepând cu luna octombrie 2025. Peste 330 de liceeni au beneficiat de aceste sesiuni aplicate, susținute de antreprenorilocali, implicați activ în formarea unei noi generații orientate către inițiativă și responsabilitate economică.

În cadrul semifinalei județene de la Satu Mare, echipeleparticipante vor fi evaluate de un juriu format din antreprenori șiprofesioniști cu experiență, care vor analiza ideile de afaceripropuse, fezabilitatea acestora, modul de implementare, coerențaplanului de business, capacitatea de lucru în echipă și calitateaprezentării.

Echipa clasată pe locul 1 va obține calificarea în finalanațională din București, unde vor avea oportunitatea de a interacționa cu antreprenori de top, de a participa la sesiuni de mentorat și de a-și valida ideile într-un context competitiv de anvergură.

CONAF consideră că educația antreprenorială ține de business și de formarea unei mentalități. Înseamnă curajul de a încerca, asumarea responsabilității și capacitatea de a transforma ideile în realitate. Prin acest program, CONAF oferă liceenilorinformație, experiență, inspirație, și direcție pentru că viitorul nu se așteaptă, se construiește.

La eveniment vor participa reprezentanți ai autoritățilorlocale, ai mediului educațional și antreprenorial, profesoricoordonatori și elevi implicați în program.

Accesul la eveniment este liber, în limita locurilordisponibile.

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială” este cel maiamplu program național dedicat liceenilor, care conecteazăeducația cu mediul de business și contribuie activ la formareaunei generații pregătite să răspundă provocărilor economieiviitorului.

Parteneri naționali: Auchan România, XP Group, Garanti BBVA, Bizz Club, Adservio

Partener de mobilitate: Renault România

Partener media: Magic FM

Acest eveniment nu ar fi posibil fără susținerea partenerilor locali: Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Primăria Municipiului Satu Mare şi a sponsorilor locali: Autonet, Esedra, Allu, Pro Avis, Daniel, Bloomy, Caffero, CBA Nord Vest, Sigma Sound şi a partenerilor media locali: Gazeta de Nord Vest, Nord Vest TV

Despre CONAF:

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține șipromovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatulfeminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are încomponența sa 31 sucursale, 3 federații, 16 patronate, 55 asociații și 15.000 de companii, peste 245.000 de angajați.

CONAF organizează evenimente importante pentru societatea românească, centrate pe educație continuă, conștientizare șigăsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, Forumul „De Vocație Antreprenoare”, Forumul „24 Trends for 2024”, SupraTAX, „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” - în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” , „Romanian Venture Forum” seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Nicoleta Munteanu, Marius Ghenea, Anca Damour, TatianDiaconu, Hildegard Brandl, Daniela Marişcu, Gabriel Biriş, Dan Oros, Görkem Oran, Theodora Popa