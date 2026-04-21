Autoritățile județene pun la punct ultimele detalii pentru una dintre cele mai importante sărbători tradiționale din Țara Oașului

Pregătirile pentru Festivalul Folcloric „Sâmbra Oilor” sunt în plină desfășurare, iar organizatorii intră pe ultima sută de metri înaintea unui eveniment emblematic pentru comunitate. Reprezentanții administrației județene s-au întâlnit pe teren pentru a stabili detaliile finale ale ediției din acest an.

Întâlnire de lucru pe dealul de la Huta Certeze

Prefectul Altfatter Tamas, președintele Consiliul Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și vicepreședintele Roxana Petca, alături de reprezentanți ai instituțiilor implicate, au fost prezenți pe dealul de la Huta Certeze pentru a analiza la fața locului aspectele organizatorice.





Discuțiile au vizat punerea la punct a logisticii, astfel încât evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Sprijin pentru tradiții

Consiliul Județean Satu Mare susține și în acest an organizarea festivalului, contribuind semnificativ la asigurarea fondurilor necesare. Implicarea instituției reflectă angajamentul față de promovarea și conservarea tradițiilor locale.





Festivalul „Sâmbra Oilor” este unul dintre cele mai reprezentative evenimente din zona Țara Oașului, adunând anual mii de participanți.

Invitație deschisă pentru 3 mai

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la cea de-a 68-a ediție a Festivalului Folcloric „Sâmbra Oilor”, care va avea loc în data de 3 mai.





Evenimentul promite, și în acest an, o atmosferă autentică, în care tradițiile, muzica și portul popular vor aduce în prim-plan identitatea culturală a zonei.



