ACCIDENT GRAV În Țara Oașului: o femeie a ajuns la spital

Eveniment rutier produs pe strada Toamnei, după neacordarea de prioritate la indicatorul STOP

Un accident rutier s-a produs în seara zilei de 20 aprilie, în localitatea Bixad, în urma căruia o femeie a fost rănită și transportată la spital.

Accident la o intersecție din Bixad

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Orașului Negrești-Oaș, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 19:45, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Toamnei.

Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat de 64 de ani, din Bixad, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „STOP”, pătrunzând în intersecție.

Impact cu un alt autoturism

Autoturismul condus de acesta a intrat în coliziune cu o mașină condusă de o femeie de 34 de ani, tot din Bixad.

În urma impactului, conducătoarea auto a fost rănită și a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital.

Testări și cercetări în curs

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, potrivit polițiștilor.

În prezent, cercetările sunt continuate de către Poliția Orașului Negrești-Oaș, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.