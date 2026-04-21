Dorolț, gazdă de urgență pentru Olimpia 1921







Schimbare de ultim moment înaintea etapei a 4-a din play-out-ul Liga a III-a, una care îi privește direct pe suporterii sătmăreni. SC Olimpia MCMXXI Satu Mare nu va mai disputa partida programată împotriva FC Unirea Dej pe stadionul Someșul, așa cum fusese stabilit inițial.Meciul, programat sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 17:00, se va juca în localitatea Dorolț, o arenă familiară pentru o parte dintre fanii mai vechi ai echipei.De ce s-a mutat meciulMotivul schimbării este unul logistic: stadionul Someșul găzduiește în aceeași perioadă un eveniment de amploare , Dog Show, ajuns la ediția cu numărul 50. În aceste condiții, arena nu putea susține simultan și partida de fotbal, forțând conducerea clubului să găsească rapid o alternativă.Mesajul clubuluiOficialii Olimpiei au subliniat că prioritatea rămâne publicul:„Ne dorim foarte mult ca următorul meci al echipei noastre să fie într-o zi și la o oră în care accesul vostru să fie cât mai facil. Fotbalul este, în primul rând, pentru suporteri. Având în vedere că urmează un meci important pentru noi, iar pe stadionul Someșul are loc un eveniment major, partida contra Unirii Dej va avea loc sâmbătă, în localitatea Dorolț, de la ora 17:00. Un loc bine cunoscut suporterilor noștri mai vechi.”Mutarea a fost posibilă într-un timp foarte scurt datorită sprijinului instituțional, clubul mulțumind autorităților locale din Dorolț, Federației Române de Fotbal, dar și instituțiilor de ordine și siguranță pentru promptitudine.Sprijin din partea autoritățilorPrimarul comunei Dorolț, Găman Mihai, a transmis un mesaj de susținere:„Ne bucurăm să putem ajuta pe oricine la nevoie. Atunci se văd cei de bună credință. Mult succes vă dorim! Baftă la meci!”Etapă importantăEtapa a 4-a din play-out aduce meciuri importante pentru configurația finală a clasamentului:CSM Sighetu Marmației – Lotus Băile FelixSC Olimpia MCMXXI Satu Mare – FC Unirea DejCrișul Sântandrei – Viitorul ClujUn meci cu mizăPentru echipa antrenată de Cristi Popa, duelul cu Unirea Dej este unul crucial în lupta pentru evitarea ultimului loc. Chiar dacă schimbarea stadionului vine pe ultima sută de metri, contextul poate deveni un avantaj: apropierea de suporteri și atmosfera din Dorolț ar putea oferi un plus de energie echipei sătmărene.Rămâne de văzut dacă această mutare inspirată se va traduce și într-un rezultat pozitiv pe teren.CLASAMENT1.Crişul Sântandrei – 44 puncte2.CSM Sighetu Marmaţiei – 40 puncte3.Lotus Băile Felix – 38 puncte4.Viitorul Cluj – 25 puncte5.Bihorul Beiuş – 25 puncte6.Unirea Dej – 19 puncte7.Olimpia MCMXXI Satu Mare – 17 puncte