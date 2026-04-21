Prezență onorabilă la turneul semifinal pentru junioarele de la Cămin Sport •

Chiar dacă nu au reușit să obțină nicio victorie, junioarele III de la KKS Cămin nu au motive de dezamăgire după participarea la primul lor turneu semifinal al campionatului național, desfășurat în weekendul trecut.

După câștigarea fazei naționale, echipa formată din jucătoare din Cămin , Foieni, Căpleni și localitățile din zonă a făcut deplasarea la Bistrița, acolo unde s-au reunit cele mai bune 32 de formații din țară în lupta pentru calificarea la turneul final. Competiția a fost una extrem de puternică, în condițiile în care la startul campionatului s-au înscris aproape 300 de echipe.

Considerată echipa ce a reprezentat cea mai mică comunitate , la acest nivel, KKS Cămin a încheiat grupa pe ultimul loc, însă prestația fetelor noastre rămâne una apreciabilă. În clasamentul echipelor fără victorie, formația s-a situat pe locul 3, cu un golaveraj de -25.

Pe parcursul celor trei zile de competiție, echipa a disputat trei partide. Cea mai clară înfrângere a venit în fața gazdelor de la CS Gloria Bistrița, la o diferență de zece goluri. În schimb, duelurile cu formațiile din Timișoara – LPS Banatul Timișoara și AHCS Citu Timișoara – au fost mult mai echilibrate, pierdute la 8, respectiv 7 goluri. De altfel, AHCS Citu a câștigat grupa și a obținut calificarea mai departe.

Conducerea clubului a subliniat progresul evident al echipei:

„Fetele nu au de ce să fie triste. Știu de unde au plecat și cât de mult au progresat. În sezonul trecut au obținut doar două victorii, iar acum au ajuns până în această fază este un salt uriaș.”

Evoluțiile bune au fost remarcate și individual: Roszel Emili, Török Tekla și Szolomaier Johanna au fost desemnate cele mai bune jucătoare ale echipei în meciurile disputate.



Rezultate – Junioare III, semifinale, grupa a 7-a:

KKS Cămin – LPS Banatul Timișoara 20–28 (9–11)

CS Gloria Bistrița – KKS Cămin 38–28 (18–14)

KKS Cămin – AHCS Citu Timișoara 20–27 (8–14)

Clasament final:

1.AHCS Citu – 6 puncte

2.CS Gloria – 3 puncte (+9)

3.LPS Banatul – 3 puncte (+5)

4.KKS Cămin – 0 puncte



Pentru tinerele handbaliste pregătite de Belényi Gábor, această participare reprezintă un pas important în dezvoltare și confirmă progresul unei echipe care începe să își facă simțită prezența la nivel național.





