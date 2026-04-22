Evenimentul anului la Tășnad: vine Poli Timișoara!

- Unirea, fără presiune, dar cu ambiții mari în play-off





Unirea Tășnad se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri din istoria recentă a clubului, odată cu vizita liderului play-off-ului, Politehnica Timișoara. Duelul de sâmbătă nu este doar o partidă de campionat, ci un adevărat eveniment sportiv pentru oraș.

După performanța din 2017, suporterii speră la o nouă zi de poveste. Iar chiar dacă Poli pornește ca mare favorită, Unirea a arătat deja că știe să răstoarne calculele hârtiei. Se anunță spectacol total mai ales că la Tășnad e așteptată și galeria celor de la Poli…







Poli, mare favorită la promovareTimișorenii vin la Tășnad din postura de lider autoritar și principală favorită la promovarea în Liga a 2-a. Echipa antrenată de Dan Alexa are punctaj maxim în play-off și un joc solid, eficient, care confirmă obiectivul clar: revenirea în eșalonul secund după ratarea din sezonul trecut.Experiența, lotul și constanța din acest sezon transformă Poli în echipa de bătut, iar deplasarea de la Tășnad este privită ca un nou test important în drumul spre promovare.De partea cealaltă, Unirea Tășnad trăiește un sezon remarcabil. Nou-promovată, echipa și-a depășit deja condiția prin calificarea în play-off, iar acum are șanse reale să încheie campionatul în primele patru locuri ale seriei. De remarcat că în lotul gazdelor avem și doi tineri jucători împrumutați chiar de la Poli Timișoara, pe portarul de 18 ani, Mihai Traia și fundașul de 19 ani, Denis Tătar.Cu 13 puncte și locul 4, tășnădenii sunt peste formații cu pretenții mai mari, precum Minaur Baia Mare sau SCM Zalău, confirmând că parcursul lor nu este întâmplător.Chiar dacă vin după un eșec dur la Alba Iulia, elevii lui Mihai Sabău Svegler și Ioan Stelescu nu au presiunea rezultatului, obiectivul fiind deja atins. În aceste condiții, meciul cu Poli poate fi abordat cu curaj și ambiție.Atmosferă de meci marePrezența Politehnicii la Tășnad readuce în memorie un alt moment de referință pentru fotbalul local: victoria istorică din 2017 contra celor de la Universitatea Cluj, scor 2-0.Goluri Gabi cadar și Imi Nagy.La acea vreme, „U” Cluj era în plin drum spre promovarea în Liga a 2-a, iar succesul Unirii a rămas unul dintre cele mai frumoase episoade din istoria clubului. Astăzi, clujenii se bat la titlu și în Cupa României, ceea ce dă și mai multă greutate acelei performanțe.Meciul de sâmbătă are toate ingredientele pentru a deveni un nou capitol de poveste: adversar puternic, miză importantă și un public care se anunță numeros.Un duel în premierăPartida dintre Unirea Tășnad și Poli Timișoara va fi prima confruntare directă dintre cele două echipe, ceea ce adaugă un plus de interes unui joc deja atractiv.În clasament, timișorenii conduc cu 22 de puncte, în timp ce Unirea ocupă locul 4, cu 13 puncte, într-o ierarhie extrem de echilibrată.SCM Zalău – Viitorul Arad (vineri, 17:00)Sănătatea Cluj – Unirea Alba Iulia (vineri, 17:00)Unirea Tășnad – Poli Timișoara (sâmbătă, 17:00)Minaur Baia Mare – Metalurgistul Cugir (sâmbătă, 17:00)CLASAMENT1.Poli Timișoara – 22p2.Sănătatea Cluj – 17p3.Unirea Alba Iulia – 16p4.Unirea Tășnad – 13p5.SCM Zalău – 12p6.Minaur Baia Mare – 10p7.Metalurgistul Cugir – 10p8.Viitorul Arad – 3p