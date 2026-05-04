Minivacanță în siguranță, alături de jandarmii sătmăreni

Pe durata minivacanței de 1 mai, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare au acționat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, având ca obiectiv principal prevenirea incidentelor și protejarea cetățenilor prezenți la evenimentele organizate în spațiul public.





În intervalul 01–03 mai 2026, efectivele inspectoratului au fost prezente în zonele cu aflux ridicat de persoane, precum și în proximitatea locurilor unde au avut loc manifestări cultural-artistice și de agrement, intervenind prompt ori de câte ori situația a impus. Misiunile au vizat atât prevenirea faptelor antisociale, cât și asigurarea unui răspuns rapid în sprijinul cetățenilor.





Activitățile au fost desfășurate atât independent, cât și în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea creșterii eficienței acțiunilor și a consolidării siguranței publice la nivelul județului.





În urma misiunilor desfășurate, jandarmii au legitimat 50 de persoane prin intermediul aplicației eDAC, au constatat o infracțiune privind exploatarea cerșetoriei și au aplicat 27 sancțiuni contravenționale, dintre care 10 amenzi în valoare totală de 6.500 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991, pentru fapte precum, tulburarea ordinii și liniștii publice, adresarea de injurii în spațiul public, participarea efectivă la scandal și 17 avertismente scrise.





Reamintim cetățenilor că pot solicita sprijinul jandarmilor aflați în teren sau pot apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112, în situația în care sunt martorii unor fapte de natură antisocială ori se confruntă cu situații dificile.





Jandarmii sătmăreni vor continua să fie prezenți în teren și în perioada următoare, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta ordinea publică, rămânând un partener de încredere al comunității.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la menținerea unui climat de normalitate, manifestând responsabilitate și respect față de normele de conviețuire socială.