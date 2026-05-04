Intervenție rapidă a echipajelor ISU Satu Mare a împiedicat extinderea focului la locuința din apropiere





Luni, 4 mai, în jurul orei 11:30, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Dara. Intervenția promptă a forțelor de salvare a limitat pagubele și a împiedicat extinderea flăcărilor către locuințele din apropiere.

Intervenție cu mai multe echipaje

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate cu șapte cadre militare, precum și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dorolț.

Incendiu cu risc de propagare

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul unei anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați. În interior se aflau depozitate materiale combustibile, precum lemn și cauciucuri, ceea ce a crescut riscul de extindere rapidă a focului.

Limitarea pagubelor și lipsa victimelor

Datorită intervenției rapide, incendiul a fost localizat într-un timp scurt, fiind împiedicată propagarea acestuia la locuința aflată în apropiere. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a incendiului

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații deschise.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor

Autoritățile reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, în special în ceea ce privește utilizarea focului deschis, pentru a evita producerea unor evenimente similare și posibile pagube materiale sau pierderi de vieți omenești.