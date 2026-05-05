Un accident rutier s-a produs în municipiul Satu Mare, pe strada Păuleștiului, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un spațiu comercial, provocând panică în zonă.

Victimă încarcerată, mobilizare de urgență

În urma impactului, o persoană a rămas blocată în interiorul vehiculului, fiind necesară intervenția echipajelor specializate pentru descarcerare. Situația a impus o reacție rapidă din partea autorităților, având în vedere gravitatea incidentului.

Intervenție în desfășurare

La fața locului intervin echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și un echipaj de prim ajutor. Salvatorii acționează pentru extragerea victimei și acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Circumstanțele, în curs de clarificare

Deocamdată, nu sunt cunoscute cauzele exacte ale producerii accidentului. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care autoturismul a părăsit carosabilul.

Intervenția este în desfășurare, iar reveniri cu informații vor fi făcute pe măsură ce situația evoluează.