La data de 5 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați de către o femeie de 69 de ani, din municipiul Carei, cu privire la faptul că fiica sa,

NAGHI LOREDANA-CAMELIA ,

în vârstă de 39 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din același municipiu, în data de 4 mai, în jurul orei 10:00, deplasându-se cu o trotinetă, fără a mai reveni până în prezent.





Semnalmente: 175 cm înălțime, aproximativ 70 kg, ochi albaștri, păr șaten lung.





La momentul plecării era îmbrăcată cu un trening de culoare roz, pantofi sport albi și are asupra ei un rucsac albastru.





Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.