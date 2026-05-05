Marți și joi de la ora 19 suntem așteptați la Filarmonică

Marți aplauzele noastre vor certifica înălțimea harului în stare crudă din cadrul spectacolului „Seara tinerelor talente”. Noul val al celor ce așteaptă confirmarea va evolua în fața noastră cu piese celebre ale compozitorilor





Violonista Hanna Adriana Poptean, pianiștii Emilia Popovici, Melitta Neag și Radu Sava Gheju, clarinetiștii Antonio-Alexandru Tărău și Vlad Oberșterescu-Hărșian și violoncelistul Tudor Ionescu își vor devoala talentul în fața spiritului critic al melomanilor sătmăreni. La acest spectacol sunt valabile abonamentele cu nr. 42.

Abonamentele cu nr. 43 pot fi folosite joi, când pe scena Filarmonicii Dinu Lipatti din Satu Mare vor urca în calitate de invitați dirijorul Farkas Róbert și pianistul Giovanni Bertolazzi. Dacă maestrul Farkas Róbert este binecunoscut publicului sătmărean (vezi câteva date din activitatea sa în numărul nostru din 24 oct. 2022), pianistul italian va testa pentru prima oară exigența spectatorului din acest colț de țară.





Programul lor are trei părți: „Capriciul spaniol” de Nikolai Rimsky-Korsakov (o partitură plină de energie și exotism inspirată din folclorul spaniol); „Concertul pentru mâna stângă” în re major de Maurice Ravel (o capodoperă de rafinament și ingeniozitate orchestrală); „Suitele I și II” din „Arleziana” de Georges Bizet (pagini muzicale de o expresivitate caldă și memorabilă). Aprecierile din paranteze au fost extrase din comunicatul de presă emis de filarmonică.

Giovanni Bertolazzi (sursa „Capela muzicală regina Elisabeta”)

Născut la Verona în 1998, Giovanni a obținut licența la Conservatorul de Muzică „B. Marcello” din Veneția și apoi a decis să-și continue studiile de pian cu Epifanio Comis la Institutul de Muzică de Stat „V. Bellini” din Catania, unde a obținut cu onoruri masteratul în interpretare pianistică și în muzică de cameră. În timpul studiilor, a participat la mai multe cursuri de măiestrie la pian susținute cu pianiști și pedagogi distinși precum Lily Dorfman, Joaquín Achúcarro, Matti Raekallio, Boris Berezovsky, Stephen Kovacevich și Jean-Efflam Bavouzet.

A câștigat peste 40 de premii la concursuri internaționale de pian, inclusiv Premiul I la Concursul de pian „Siegfried Weishaupt” de la Ochsenhausen (2017), Premiul I la Concursul Internațional de pian „Sigismund Thalberg” de la Napoli (2018) și Premiul al IV-lea la Concursul Internațional de pian „Ferruccio Busoni” de la Bolzano (2019). În iunie 2019 a primit „Premiul Alkan pentru Virtuozitate la Pian” la Milano. Din ianuarie 2020, Giovanni este susținut artistic de Asociația Culturală „Musica con le Ali”. De asemenea este câștigătorul Premiului al II-lea și a 5 premii speciale la Concursul Internațional de Pian „FranzLiszt” de la Budapesta (2021), iar în iulie 2022 a fost distins cu „Premiul Fundației Tabor” acordat de Academia Festivalului din Verbier în cadrul Festivalului Verbier (Elveția).

Giovanni a cântat în locații importante, cum ar fi Teatro La Fenice din Veneția, Sala de concerte Fazioli din Sacile, Palazzo Pitti din Florența, Teatro Politeama Garibaldi din Palermo, Teatrul Bellini din Catania, Sala Verdi din Conservatorul din Milano, Palazzo del Quirinale din Roma, Academia de Muzică „Franz Liszt” din Budapesta, Muzeul Liszt Ferenc Memorial din Budapesta, Kadriorgin taidemuseo din Tallinn, Steinway Hall și National Liberal Club din Londra și Église de Verbier.

A fost, de asemenea, invitat al unor organizații muzicale prestigioase precum Accademia Filarmonica din Verona, Amici della Musica din Padova, Festivalul de la Bologna, Amici della Musica din Florența, Festivalul Internațional de Arte Victoria din Malta, Alion Baltic Music Festival din Tallinn, Festivalul de la Verbier, Keyboard Trust din Londra, Festivalul Zoltan Kocsis din Debrețin și Festivalul Cziffra din Budapesta, unde a fost invitat să înregistreze un program dedicat lui Beethoven și Liszt pentru Bartók Rádió.

Printre momentele importante ale carierei sale se numără aparițiile cu Orchestra Filarmonicii Maghiare, Orchestra del Teatro La Fenice, Orchestra del Teatro Bellini și Orchestra Sinfonica Siciliana. A cântat oficial la cel mai lung pian de concert din lume la prima sa prezentare publică, Borgato Grand-Prix 333 (3,33 metri lungime).

A înregistrat un CD dedicat în întregime lui Franz Liszt, lansat în 2022 și publicat de Borgato Collection. Albumul a fost înregistrat la un pian Borgato Grand-Prix 333 și a fost premiat cu „Supersonic Pizzicato Award” din partea revistei Pizzicato Magazine (Luxemburg), cu 5 stele de la Rivista Musica (Italia) și a fost nominalizat la ICMA (International Classical Music Awards) 2023. O nouă înregistrare a fost lansată în 2023 și a înregistrat un album dublu Liszt, publicat de Borgato Collection.

