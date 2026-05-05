Un eveniment despre muzică, oameni și începuturi care se simt

Pe 9 mai, între orele 16:00 și 23:00, malul râului Someș se transformă într-un spațiu viu, deschis și plin de energie, odată cu lansarea primului capitol Riverside – un eveniment cu acces liber, gândit ca o evadare din cotidian și o invitație la conexiune autentică.

Un nou punct de întâlnire la apus

În lumina caldă a apusului, Riverside propune mai mult decât o simplă ieșire în oraș. Este o experiență care aduce oamenii împreună într-un cadru relaxat, unde muzica devine limbaj comun, iar atmosfera încurajează interacțiunea și starea de bine. Malul Someșului devine, astfel, un loc în care rutina se dizolvă, iar serile capătă un alt sens.

De la o idee simplă la un concept conturat

În spatele evenimentului se află trei prieteni din copilărie care, după mai bine de un deceniu petrecut într-un oraș dinamic precum Cluj-Napoca, au decis să aducă acasă o parte din energia și experiențele trăite acolo. Implicarea lor în proiectul „Oraș în mișcare” a fost punctul de plecare pentru ceva mai amplu.

Ideea a prins contur – la propriu – în timpul unei plimbări pe Podul Prieteniei, moment care a dat naștere proiectului „Contur”, fundația pe care se construiește Riverside. Scopul este clar: revitalizarea orașului prin evenimente care pun accent pe emoție, autenticitate și conexiuni reale între oameni.

Muzică, relaxare și experiențe urbane

Atmosfera va fi întreținută de DJ locali și regionali, printre care Miki M și Arthy, care vor aduce ritmuri variate și energie bună pe tot parcursul serii. Participanții se vor putea bucura de o gamă variată de băuturi, atât alcoolice, cât și non-alcoolice, dar și de înghețată – perfectă pentru o seară de mai.

Spațiul va include o zonă de relaxare cu beanbags, un photo/video booth 360 pentru amintiri memorabile și, bineînțeles, muzica ce va lega toate aceste elemente într-o experiență coerentă și vibrantă.

Acces liber, experiență deschisă

Unul dintre cele mai importante aspecte ale Riverside este accesibilitatea: intrarea este gratuită pentru toți cei care doresc să participe. Fără bariere, fără formalități – doar oameni, muzică și dorința de a trăi un moment diferit.

Riverside nu este doar un eveniment. Este începutul unei povești care promite să aducă un suflu nou în oraș și să creeze, capitol cu capitol, o comunitate unită prin experiențe autentice.