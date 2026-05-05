Autoritățile județene și locale caută soluții legale pentru deblocarea unor situații complexe

La sediul Instituției Prefectului din Satu Mare a avut loc astăzi o întâlnire de lucru dedicată analizării unor probleme de fond funciar din comuna Bixad, generate de sentințe judecătorești mai vechi și dificultăți în aplicarea acestora.

Dialog instituțional pentru soluții concrete

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de secretarul general Cosmin Dorle, a convocat întâlnirea la care a participat primarul comunei Bixad, Lenuța Cornea. Discuțiile au reunit și reprezentanți ai instituțiilor de specialitate: Adrian Trela și Monica Prodan-Ardelean.





Probleme vechi, soluții în lucru

Tema principală a vizat clarificarea unor situații de fond funciar apărute ca urmare a unor hotărâri judecătorești mai vechi, dar și a dificultăților întâmpinate la nivel local în punerea lor în aplicare. S-a discutat despre identificarea unor soluții legale și administrative pentru punerea în posesie a persoanelor îndreptățite, corelarea datelor cadastrale cu realitatea din teren și stabilirea corectă a amplasamentelor.





Un accent deosebit a fost pus pe terenurile cu destinație forestieră, unde legislația în vigoare impune condiții specifice și o abordare riguroasă.

Cooperare pentru stabilitate juridică

Participanții au subliniat necesitatea unei colaborări eficiente între autoritățile publice locale, instituțiile din domeniul cadastrului și fondului funciar, precum și structurile silvice. O astfel de cooperare este esențială pentru gestionarea transparentă a terenurilor și prevenirea apariției unor noi litigii.

Sprijin instituțional pentru comunități

„Gestionarea eficientă a problematicii fondului funciar, în special în cazul spețelor complexe și cu vechime, necesită o colaborare instituțională reală, responsabilitate administrativă și aplicarea unitară a cadrului legal. Instituția Prefectului va continua să sprijine autoritățile locale și instituțiile competente în vederea identificării unor soluții durabile, care să asigure respectarea drepturilor cetățenilor și stabilitatea juridică a proprietăților”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.

Întâlnirea marchează un pas important în direcția rezolvării unor situații sensibile și reafirmă angajamentul instituțiilor pentru o administrație coerentă și eficientă.



