







La data de 8 mai a.c., în intervalul orar 09:30-11:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune pe raza municipiului Satu Mare, cu scopul de a crește gradul de disciplină rutieră și de a combate accidentele rutiere.





Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, în vederea identificării autovehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice.





În cadrul acțiunii desfășurate, au fost legitimate peste 10 persoane și verificate peste peste 11 autoturisme.





Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 5.000 de lei, fiind reținute 7 certificate de înmatriculare pentru modificarea sistemului de evacuare, noxe emise peste limita admisă și defecțiuni majore la sistemul de iluminare și lumini neomologate.