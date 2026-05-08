Astăzi, în familia Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV, nu marcăm doar trecerea unui an în calendar, ci sărbătorim un om deosebit. Rodica Banc, o colegă dragă, un suflet cald și o prezență care reușește, zi de zi, să aducă liniște, zâmbet și echilibru în redacție, împlinește o vârstă frumoasă.





Există oameni care își fac meseria bine și există oameni care lasă urme în inimile celor din jur. Rodica Banc face parte din cea de-a doua categorie. Cu discreție, eleganță și bunătate, a reușit să câștige aprecierea tuturor colegilor, devenind nu doar o parte importantă a echipei, ci și un sprijin sincer pentru cei care au avut norocul să îi fie aproape.





Anii nu se numără doar în cifre, ci în respectul pe care îl primești, în prieteniile pe care le construiești și în lumina pe care o lași în jurul tău. Iar astăzi, privind către ea, putem spune fără ezitare că frumusețea unei vârste stă tocmai în experiența, în demnitatea și în sufletul cu care alegi să trăiești fiecare zi.





Colectivul Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV îi transmite cele mai sincere și mai calde urări de bine. Să aibă parte de sănătate, liniște, bucurii nemărginite și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi.





Să rămână aceeași persoană minunată, apreciată și iubită de toți cei care o cunosc.





LA MULȚI ANI!





Cu recunoștință, apreciere și cele mai bune gânduri,

colegii din familia Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV.