Concurs interjudețean de orientare în carieră, organizat la Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare

Locale 30.04.2026 11:33
Colegiul Național „Doamna Stanca” din Satu Mare a găzduit, în data de 29 aprilie 2026, concursul interjudețean de orientare în carieră „Ce voi deveni? Cum voi deveni?”, un eveniment educațional dedicat sprijinirii elevilor în alegerea unui parcurs profesional potrivit.

Competiția a reunit elevi din mai multe unități de învățământ, oferindu-le ocazia de a-și identifica aptitudinile, valorile și interesele, prin activități variate precum eseuri, videoclipuri, afișe și desene. Participanții au prezentat viziuni asupra viitorului lor profesional, demonstrând creativitate, inițiativă și responsabilitate.

La secțiunea eseu, premiul I la gimnaziu a fost obținut de Iurcuț Ylenia Maria, de la Școala Gimnazială Doba, iar la liceu de Mihai Lara, elev al colegiului gazdă. De asemenea, elevii Colegiului Național „Doamna Stanca” s-au remarcat și la celelalte secțiuni, obținând numeroase premii la videoclip, afiș și desen.

Juriul competiției a fost format din cadre didactice ale colegiului, alături de elevi voluntari, iar coordonarea județeană a proiectului a fost asigurată de inspectorul școlar Sabou Rita.

Reprezentanții instituției au transmis felicitări tuturor participanților, subliniind importanța unor astfel de inițiative în orientarea profesională a tinerilor și în dezvoltarea lor personală.


WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda