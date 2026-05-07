Amenzi de peste 70.000 de lei în trafic, în județul Satu Mare, în urma controalelor desfășurate pe șoselele județului

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 6 mai, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru supravegherea și controlul traficului rutier la nivelul județului.

Activitățile au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere, combaterea abaterilor de la legislația rutieră și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.

Peste 200 de sancțiuni aplicate de polițiști

În urma verificărilor efectuate în trafic, oamenii legii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 70.000 de lei.

Totodată, polițiștii au dispus măsuri complementare împotriva șoferilor care au încălcat grav normele rutiere.

11 șoferi au rămas fără permis

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Satu Mare, dreptul de a conduce a fost suspendat în cazul a 11 conducători auto, ca urmare a abaterilor constatate de polițiști.

De asemenea, au fost reținute 12 certificate de înmatriculare ale unor autoturisme care nu îndeplineau condițiile prevăzute de legislația rutieră.

Acțiunile continuă și în perioada următoare

Reprezentanții poliției au transmis că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și responsabilizarea participanților la trafic.

Prin prezența activă în teren și prin măsurile aplicate, polițiștii urmăresc crearea unui climat de siguranță pe drumurile din județ și prevenirea producerii unor evenimente rutiere grave.