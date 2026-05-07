Biblioteca Județeană Satu Mare și Grupul cultural „Sine ira et studio” organizează marți, 12 mai 2026, cu începere de la ora 16:00, în Sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”, evenimentul cultural „Galeria de artă și literatură contemporană”.

Grupul cultural „Sine ira et studio” este format din artiști, scriitori, fotografi, artizani, cantautori și interpreți români și maghiari din județul Satu Mare și din comunități învecinate din Ungaria, care împărtășesc pasiuni și preocupări comune „fără ură și fără părtinire”. Animați de dorința de afirmare și integrare în viața culturală, într-o perioadă în care adesea societatea este scindată de interese de tot felul, grupul „Sine ira et studio” și-a creat un set de valori și principii morale sănătoase. Abordează o atitudine obiectivă în relația directă cu arta și literatura, considerând că barierele culturale și lingvistice trebuie îndepărtate.

Tocmai de aceea, evenimentul „Galeria de artă și literatură contemporană”, organizat la Biblioteca Județeană Satu Mare, reunește comunicări științifice, momente literare, muzicale și coregrafice, completate de o expoziție de obiecte de artă plastică și figurativă, realizate din multiple materiale și prin diferite tehnici: fier forjat, fluidart, pirogravură, sculpturi în lemn, teracotă, dioramă, pictură etc.

Programul evenimentului include comunicarea științifică a dr. Marta Cordea, intitulată „260 de ani de la nașterea episcopului și academicianului Budai Ézsaiás (n. la Pir, județul Satu Mare)”. Momentele literare vor fi susținute de Gál Ilona, Koka Lia–Gabriela, Laskodi Judit, Török József, Varga Vera. Lucrările expuse poartă semnătura artiștilor și artizanilor Csáki Ferenc, Ciorhan Ștefan, Dobos Iosif, Dragoș Vasile, Fábián Béla, Gál Ilona, Illyés Sándor, Krisztián Márk și Laskodi Cyntia. Momentele muzicale și coregrafice vor fi asigurate de cantautorii și interpreții Csáki Ferenc și Török József, împreună cu trupa „Just 4 Dance”.

La eveniment sunt invitați să participe toți sătmărenii care prețuiesc literatura și arta în toate formele ei de manifestare.

Despre Grupul „Sine ira et studio”:

„Grupul „Sine ira et studio” a luat ființă în anul 2023, prima dată ca un grup virtual, creat pe o cunoscută platformă de socializare.

La începutul lunii noiembrie a aceluiași an, la Vetiș, s-a desfășurat prima întâlnire a membrilor, în format fizic, reunind artiști plastici, scriitori, poeți și muzicanți. Fiecare membru s-a prezentat cu creația proprie. Întâlnirea a fost un succes, fapt pentru care, în ianuarie 2025, a fost organizat un nou eveniment, de data aceasta cu participarea publicului.

A urmat expoziția artiștilor plastici, la Muzeul Orășenesc din Csenger, la data de 14 martie, și tot în localitatea amintită, cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei (21 martie), recitalul literar și muzical. Membrii grupului au mai avut expoziții personale în diferite localități din județul Satu Mare, dar și în județul vecin din Ungaria.

„Sine ira et studio” este deschis tuturor celor care practică orice fel de artă. Suntem bucuroși că ni se alatură și tineri talentați.

Am pășit cu mari speranțe în 2026; evenimentul de la Biblioteca Județeană Satu Mare este al cincilea din acest an. Suntem invitați deja și în Ungaria, în mai multe localități.

Activitatea noastră o considerăm o misiune culturală și ne propunem să transmitem mesajul nostru către oameni din cât mai multe comunități”, mărturisește Török József, inițiatorul grupului cultural.



