Pentru zeci de familii din județul Satu Mare, găsirea unui sprijin real pentru îngrijirea persoanelor adulte cu dizabilități este adesea o provocare. Datorită unui nou proiect european, Consiliul Județean va construi la Carei primul Centru de tip respiro din județul Satu Mare, unul dintre puținele centre de acest tip din România. Proiectul a fost lansat joi și beneficiază de o finanțare de peste 2,3 milioane de euro acordată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Organismul Intermediar Regional.



„Scopul nostru este să oferim un sprijin real familiilor care își asumă zi de zi responsabilitatea îngrijirii celor dragi. Cu siguranță vom avea sute de solicitări încă din primele săptămâni”, a afirmat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare”,



Noul centru va dispune de 18 locuri de cazare și va furniza servicii specializate 24 de ore din 24, pentru o durată de maximum 180 de zile pe an. Anual, peste 100 de adulți cu dizabilități din județul Satu Mare vor beneficia de serviciile centrului, unde vor avea acces la cazare și masa, îngrijire personală, asistență medicală, terapii de recuperare, activități de dezvoltare personală, servicii de sprijin specializate pentru aparținători.