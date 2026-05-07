Publicul iubitor de muzică clasică este invitat duminică, 17 mai 2026, de la ora 18:00, la un eveniment cultural aparte găzduit la Castelul Károlyi din Carei: recitalul de pian narat „Suflet pe clape”, un spectacol ce îmbină muzica, psihologia și povestea din spatele marilor creații pianistice.



Evenimentul îi aduce în fața publicului pe pianistele Dr. Rónaszéki Anna și Csehi Panna, alături de Farkas Péter, care va completa experiența artistică prin momente de narațiune și explicații cu accente de psihologie muzicală.



Programul recitalului include lucrări semnate de mari compozitori ai repertoriului universal: Johann Sebastian Bach, Clara Schumann, Franz Liszt, Béla Bartók, Frédéric Chopin, Serghei Rahmaninov, Moritz Moszkowski și Franz Schubert.



Concertul propune o apropiere mai profundă de universul muzicii clasice, oferind publicului nu doar interpretări pianistice de înalt nivel, ci și perspective accesibile și captivante asupra emoțiilor și mecanismelor psihologice care se ascund în spatele muzicii.



Intrarea este gratuită, iar participanții pot susține artiștii prin donații voluntare.