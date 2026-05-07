Nucii au fost compromiși total, livezile sunt devastate





Agricultura județului Satu Mare traversează una dintre cele mai negre perioade din ultimii ani. Înghețul târziu de primăvară a lăsat în urmă un adevărat dezastru în livezi și pe terenurile agricole, iar cifrele oficiale confirmă amploarea tragediei: peste 3.226 de hectare de culturi au fost calamitate în întreg județul.

În spatele acestor statistici se află însă drama a sute de agricultori care și-au văzut munca de luni de zile compromisă în doar câteva nopți cu temperaturi negative. Pomi încărcați de flori, speranțe pentru un an agricol bun și investiții importante au fost distruse aproape complet.

Comisia mixtă județeană de evaluare a pagubelor în agricultură, care a efectuat verificări în perioada 20 aprilie – 5 mai 2026, a constatat efecte severe în 59 de unități administrativ-teritoriale declarate oficial calamitate. Alte șase localități — Negrești-Oaș, Bixad, Certeze, Târșolț, Petrești și Terebești — nu au depus solicitări de evaluare, însă și aici există pagube importante.

Zone întregi lovite de calamitate

Cele mai afectate suprafețe au fost raportate în zona Oașului, unde s-au înregistrat peste 720 de hectare calamitate, urmată de Supur, Tășnad și Carei. În unele localități, imaginea din livezi este una devastatoare: ramuri înghețate, fructe compromise și plantații fără nicio șansă de recuperare în acest an.

La Acaș au fost afectate peste 382 de hectare, la Livada aproape 322 de hectare, iar Tiream se apropie de pragul de 500 de hectare calamitate. Și în Halmeu, Săuca sau Cehal pagubele sunt uriașe.

Nucii – distruși complet

Cea mai dramatică situație este în pomicultură. Potrivit raportului oficial, nucii au fost distruși în proporție de 100% în întreg județul. Practic, producția din acest an este compromisă total.

Nici celelalte specii nu au scăpat de furia înghețului. Cireșii, caișii, piersicii, nectarinii, prunii și perii au fost afectați în proporție de 80 până la 100%, iar gutuii și alunii au pierderi aproape totale.

În cazul merilor, situația diferă de la o zonă la alta: în Oaș gradul de afectare este estimat la 40–50%, însă în zonele Carei și Tășnad pierderile ajung până la 100%.

Lovitură grea și pentru alte culturi

Pagube importante au fost constatate și la culturile de căpșuni, afectate în proporție de 60–80%, mai ales în Halmeu, Turulung și Porumbești. Vita de vie, afinii, cătina și rapița au suferit, de asemenea, pierderi semnificative.

Agricultorii spun că un astfel de fenomen este rar întâlnit și că efectele economice vor fi resimțite luni bune de acum înainte. Mulți dintre ei se tem că fără sprijin rapid din partea statului nu vor putea continua activitatea.

Prefectura promite sprijin

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a declarat că documentația completă va fi transmisă de urgență către Ministerul Agriculturii și Ministerul Afacerilor Interne pentru accesarea mecanismelor de sprijin prevăzute de lege.

„Rezultatele acestei evaluări vor fi valorificate cu celeritate, în vederea acordării compensațiilor cuvenite agricultorilor afectați”, a transmis prefectul.

Până atunci însă, în multe gospodării și ferme din județ, oamenii privesc neputincioși spre livezile distruse de gerul venit prea târziu. Pentru mulți, anul agricol 2026 pare deja pierdut.