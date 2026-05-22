



Centrul Multifuncțional Carei găzduiește joi, 28 mai 2026, proiecția filmului documentar „Caliu: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?”, în regia Simonei Constantin, un film dedicat legendarului lăutar Gheorghe „Caliu” Anghel, supranumit „Regele Viorii”.

Publicul va avea ocazia să urmărească documentarul în cadrul a două proiecții programate de la orele 11:00 și 19:00, fiecare fiind urmată de o sesiune online de întrebări și răspunsuri.

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

Documentarul surprinde povestea lui Caliu, unul dintre cei mai cunoscuți lăutari români, aflat între amintirile succesului internațional și realitatea prezentului. Filmul oferă o perspectivă sinceră asupra vieții artistului, dincolo de scenă, prezentând atât cariera sa impresionantă, cât și momentele personale, familia, rădăcinile și provocările cu care s-a confruntat.

Un moment aparte al producției îl reprezintă apariția actorului Johnny Depp, într-o secvență în care muzica tradițională și cinematografia se întâlnesc într-un mod inedit.

Filmul este realizat de regizoarea Simona Constantin, cineastă preocupată de documentarea patrimoniului cultural și a muzicii tradiționale, iar producția este semnată de Adenium Film.

Documentarul „Caliu: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?” a fost apreciat în cadrul festivalurilor de film și în presa de specialitate, fiind remarcat pentru autenticitatea și sensibilitatea cu care este prezentată viața artistului.