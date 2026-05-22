



Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat lansarea procedurii de achiziție pentru proiectarea, execuția lucrărilor și furnizarea echipamentelor necesare modernizării stațiilor de transport public și a 37 de intersecții importante din oraș.

Proiectul vizează implementarea unor sisteme inteligente de semaforizare și monitorizare a traficului, cu scopul de a crește siguranța rutieră și de a reduce stresul din trafic pentru șoferi, bicicliști, motocicliști și pietoni.

Investiția urmărește îmbunătățirea mobilității urbane prin utilizarea tehnologiilor moderne pentru gestionarea traficului și optimizarea circulației în municipiu.

Potrivit administrației locale, proiectul este finanțat de ADR Nord-Vest prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Autoritățile susțin că modernizarea infrastructurii de trafic reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unui oraș mai sigur, mai eficient și mai bine adaptat nevoilor de mobilitate urbană.