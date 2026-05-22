Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 21.05.2026 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați, în vârstă de 70 de ani, respectiv 41 de ani, sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni de viol, agresiune sexuală și coruperea sexuală a minorilor.

Din cercetările efectuate a rezultat că timp de mai bine de 6 luni, în mod repetat, inculpații au întreținut relații sexuale cu persoanele vătămate minore, cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, promițându-le și oferindu-le bani dar și diverse cadouri, urmărind astfel obtinerea de satisfacții sexuale.

In sarcina inculpatului în vârstă de 41 de ani, functionar în cadrul Primăriei Comunei Săcăşeni, s-au reținut că, începând cu luna noiembrie a anului 2025, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor vătămate, la diferite intervale de timp, inculpatul a întreținut acte sexuale, cu o persoane vătămate în vârstă de 11, 12 ani, 14 ani. De asemenea, o parte din aceste acte sexuale s-au consumat în prezența altor minore.

De asemenea, în sarcina inculpatului în vârstă de 70 de ani, s-a reținut că,

începând cu luna decembrie 2025,

profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor vătămate, la diferite intervale de timp, inculpatul a întreținut acte sexuale, cu o persoane vătămate în vârstă de 11, 12 ani, 15 ani.

În realizarea activității infracționale, profitând de situația materială precară a minorelor dar și de relațiile de prietenie între acestea, inculpații le ofereau bani, cadouri de mică valoare sau mâncare și băutură în scopul obținerii de satisfacții sexuale și pentru a racola alte minore. Astfel, în cadrul comunității, inculpații au ajuns să fie cunoscuți ca fiind dispuşi să plătească sume de bani deloc de neglijat pentru actele sexuale cu minore. Din cercetările realizate în cauză a rezultat că inculpații abordau minorele folosindu-se de rețelele de socializare, prin intermediul cărora expediau imagini cu caracter pornografic și foloseau un limbajul cu puternic caracter obscen. Consumarea raporturilor sexuale avea loc fie la domiciliul inculpaților, pe raza localiților Săcăşeni și Tăşnad din Județul Satu Mare, fie în locații retrase detinute de către aceștia.