



Joi, 21 mai 2026, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” a avut loc ceremonia solemnă de dezvelire a două plăci comemorative dedicate profesorilor Gheorghe Cozma și Vasile Lohan, personalități emblematice ale învățământului sătmărean și ale istoriei instituției. Evenimentul s-a desfășurat în prezența a numeroși eminescieni, profesori si elevi, a foștilor absolventi, a invitaților și a membrilor comunității locale, reunind generații diferite sub semnul recunoștinței și al respectului pentru valorile educației. În semnificativa zi a sărbătorii Înălțării Domnului și a Zilei Eroilor, momentul comemorativ a dobândit o profundă dimensiune simbolică, evocând datoria morală de a păstra vie memoria celor care au slujit comunitatea, școala și valorile naționale cu demnitate și devotament. Ceremonia a debutat cu intonarea Imnului Național al României, al Imnului Colegiului, urmată de alocuțiunea conducerii colegiului, prin doamna Nicoleta Cherecheș, directorul adjunct, care a evidențiat importanța păstrării memoriei instituționale și rolul marilor dascăli în formarea identității școlii. În cadrul evocărilor biografice au fost prezentate contribuțiile profesorului Gheorghe Cozma, fost director al colegiului, remarcabil profesor de matematică și autor de lucrări și monografii dedicate educației și istoriei instituției, precum și rolul profesorului Vasile Lohan, primul director al liceului de stat „Mihail Eminescu”, care a pus bazele învățământului liceal românesc modern la Satu Mare. Au prezentat alocuțiuni de evocare a celor doua personalități, prof.univ.dr Ioan Vida Simiti, prof.dr. Ovidiu Pop, prof. Marius Horsia, doamna Ionel Maria, cercetătorii istorici Marta Cordea, Viorel Câmpean, prof. Jurge Horea, dr. Daiana Matiz, ec.Cornel Oprea, domnul George Vulturescu, prof. Ioan Nistor si multi alți invitați care prin intervențiile domniilor lor au dorit sa evoce aspecte din activitatea si viata celor doua personalități comemorate. Moderatorul intregii manifestari, prof. Ovidiu Pop a reușit sa creeze un cadru sobru, sincer, emoționant, o întâlnire de suflet intre cei care prețuiesc valorile autentice si modelele de demnitate, profesionalism ale comunității noastre. Un moment de profundă încărcătură spirituală l-a constituit slujba de Te Deum oficiată de un sobor de preoți, în cadrul căreia au fost rostite rugăciuni de binecuvântare și de pomenire pentru cei doi profesori. Binecuvântarea, sfințirea si slujba de Te Deum au fost oficiate de preacucernicii părinți, protopop greco-catolic Eduard Fischer, fostul protopop greco-catolic Dumitru Roman și preot Ovidiu Bārle. Momentul central al evenimentului a fost dezvelirea plăcilor comemorative, urmată de depuneri de flori și un moment de reculegere în memoria celor omagiați. Prin această ceremonie, comunitatea Colegiului Național „Mihai Eminescu” reafirmă respectul față de tradiție, excelență și continuitate, păstrând vie memoria unor personalități care au contribuit decisiv la prestigiul și identitatea instituției. Mulțumim inițiatorilor, organizatorilor și tuturor celor prezenți la manifestare. Adevaratii eroi pentru generatia contemporană sunt aceste modele de profesionalism, demnitate, moralitate, atașament față de școala lor, fata de comunitatea in care au trăit. Zestrea lor spirituala este incomensurabilă.

Sa le fie amintirea veșnică și memoria binecuvântată!