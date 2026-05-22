Elevi și preșcolari din județul Satu Mare amenajează spații verzi de Ziua Europeană a Parcurilor

Locale 22.05.2026 15:17
Ziua Europeană a Parcurilor, marcată anual în data de 24 mai, va fi sărbătorită în județul Satu Mare printr-o amplă acțiune ecologică dedicată protejării mediului și extinderii spațiilor verzi.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Grădinițe salvatoare de râuri”, lansat de Asociația Ecologică și Umanitară „Copacul vieții”, și reunește nouă grădinițe și zece unități de învățământ școlar din județ.

Astfel, preșcolari, elevi, părinți și cadre didactice participă la amenajarea unor spații verzi în incinta grădinițelor, prin activități desfășurate pe bază de voluntariat. Participanții plantează flori și creează decoruri ecologice folosind materiale reciclabile și obiecte reutilizate, precum anvelope, stropitori vechi, lădițe din lemn sau cărucioare de jucărie.

În proiect sunt implicate grădinițele „Hám János” și nr. 24 din Satu Mare, dar și unități din Oar, Cărășeu, Halmeu, Agriș, Beltiug și Berveni, alături de elevi ai mai multor școli gimnaziale și licee din județ, printre care Liceul Teologic Romano-Catolic „Hám János”, Liceul Reformat, Liceul de Arte „Aurel Popp” și Colegiul Național „Kölcsey Ferenc”.

Organizatorii subliniază că activitatea are rolul de a-i apropia pe copii de natură și de a-i ajuta să conștientizeze importanța spațiilor verzi pentru sănătate și calitatea mediului. În același timp, proiectul dezvoltă spiritul civic, creativitatea și responsabilitatea față de mediul înconjurător.

Prin această inițiativă, grădinițele participante vor beneficia de spații verzi și prietenoase, transformate în adevărate oaze de culoare și relaxare pentru copii și comunitate.

