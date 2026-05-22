Într-o lume în care părinții încearcă să le ofere copiilor tot ce este mai bun, sănătatea rămâne cel mai de preț dar. Iar atunci când vine vorba despre inimile celor mici, atenția și prevenția pot face diferența pentru o copilărie liniștită și un viitor sănătos.





Cu ocazia Lunii Copiilor, părinții din zonă au ocazia să beneficieze de consultații de cardiologie pediatrică oferite de Dr. Mihaela Bădulescu, medic specialist dedicat sănătății copiilor, în cadrul Cabinetului Medical Dr. Coica.

În datele de 9, 16 și 23 iunie, micii pacienți vor putea beneficia, pe bază de programare, de consultații complete care includ:

consultație cardiologică,

EKG,

ecografie cardiacă.

Mai mult decât o simplă verificare medicală, aceste consultații reprezintă un gest de grijă și responsabilitate față de copii. Mulți părinți aleg astăzi prevenția, pentru liniștea lor și pentru sănătatea celor mici, mai ales atunci când apar oboseală inexplicabilă, palpitații, dificultăți la efort sau antecedente cardiace în familie.

Pentru a veni în sprijinul familiilor, în cadrul acestei campanii speciale dedicate Lunii Copiilor, costul consultației este redus la 400 de lei, față de prețul obișnuit de 600 de lei.

Atmosfera caldă, abordarea atentă și grija față de fiecare copil transformă vizita medicală într-o experiență prietenoasă, în care cei mici se pot simți în siguranță.

Programările se realizează telefonic la numărul: 0732 116 809.

Pentru că fiecare bătaie de inimă contează. Mai ales cele mici.



